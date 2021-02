Economie | Tourisme : Rochefort se projette dans l’avenir

10/02/2021 | Rochefort ambitionne de devenir une destination phare des prochaines vacances de printemps.

A la veille des vacances, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) a inauguré son nouvel office de tourisme communautaire - une nouvelle déco et nouvelle boutique pour un nouveau départ. Objectif : accueillir les touristes qui préféreront le bord de mer à la montagne en cette période compliquée. L'office intercommunautaire a également de nombreux projets de développement du tourisme, qui ne devraient pas voir le jour avant le printemps.

L’office du tourisme occupe une place stratégique de longue date, au cœur de Rochefort, sur un axe très passant. Si ce bâtiment tout en verre a déjà été rénové en 2012, il a été réaménagé fin 2020 pour le remettre au goût du jour : nouvelle déco, nouvelle boutique et nouvelle circulation à l’intérieur. L’agglomération a fait adapter les lieux par rapport aux consignes sanitaires. L’objectif était surtout d’harmoniser ces locaux avec les autres bureaux de l’agglomération, en matière de services et de scénographie – le prochain à être inauguré étant celui de Fouras. Aux murs, on retrouve par exemple une évocation de la cité balnéaire que sont Fouras et Saint-Nazaire-sur-Charente ; celle des personnalités qui ont marqué Rochefort comme Pierre Loti, La Fayette ou encore les Demoiselles de Rochefort. L’utilisation du numérique a également été renforcée, avec plus de postes informatiques accessibles en libre service pour faire ses réservations. Une carte monumentale du territoire rochefortais et un espace de consultation de documents papiers complètent le dispositif. La CARO a dépensé 70 000€ pour cette remise à neuf, dont 22 700 € financés par la Région.

Un spectacle lumineux multi-sensoriel

Ce coup de neuf devait permettre d’accueillir les touristes dès ce mois de février. L’office espérait notamment récupérer une partie des habitués de la montagne, durant ces vacances sans remontées mécaniques. Las ! Tous les sites ne pourront pas rouvrir comme prévu. L’association Hermione-La Fayette a eu beau s’être préparée, elle n’a pas eu l’autorisation de rouvrir l’accès à la frégate et à son espace muséographique. Seule la boutique reste ouverte. En revanche, sa voisine la Corderie Royale rouvre ses portes jusqu’à la fin des vacances. Si la visite habituelle n’est pas permise, la Corderie maintient son atelier matelotage.

Ce qui n’empêche pas l’agglomération d’avoir des projets pour le printemps. L’OTC promet dès les vacances de Pâques « un spectacle lumineux et multi sensoriel, une expérience immersive mêlant technologie, poésie, fond sonore... pendant 1 heure, à parcourir à pied, au coeur de l'arsenal des Mers ». Nommé Océana Lumina, ce parcours réalisé par la société canadienne Moment Factory se tiendra à proximité de la Corderie Royale, du côté Charente, jusqu’aux formes de radoub.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif