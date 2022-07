Economie | Toog propose des loisirs en dernière minute et à prix réduits aux néo-aquitains

05/07/2022 | Lors de la dernière Foire de Bordeaux, Toog et ses bons plans loisirs à prix mini ont remporté le Prix "Coup de cœur du public".

« Qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? Que fait-on ce soir ? » C’est pour répondre à ces questions que la plateforme de réservation Toog, récemment étendue à Bordeaux, a été mise en place. Lancée en janvier à Agen, Périgueux et Bergerac, Toog regroupe une offre de diverses activités de loisirs, à tarifs réduits et en « last minute ». La plateforme met en relation les professionnels des loisirs souhaitant proposer des créneaux à prix réduit, notamment pour combler des heures de moindre affluence, et les particuliers qui recherchent une activité. Lors de la Foire de Bordeaux, Toog a remporté le Prix coup de cœur du public.

Sur la plateforme Toog, les utilisateurs peuvent réserver au dernier moment ou plusieurs jours à l’avance. Pour participer à une activité, il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe complète, peu importe le loisir : si l’utilisateur s’inscrit seul ou avec un ami, son équipe sera complétée par d’autres "toogers". Ce système permet de faire des rencontres et de créer un échange, afin d’agrandir son cercle d’amis ou simplement le temps d’une activité.

Simplifier l’organisation des loisirs

L’idée est née d'une expérience personnelle à laquelle beaucoup d’étudiants peuvent être confrontés. « Je suis originaire d’Agen. Après mon bac, ma mère a déménagé à Bergerac et je suis allé faire mes études à Paris. Lorsque j’allais voir mes parents à Bergerac, je n’avais pas d’amis. J’étais nouveau dans la ville, et seul, je ne pouvais pas faire des loisirs comme un laser game ou un foot en salle, » raconte Benjamin Gueroui, fondateur « et chef d’orchestre » de Toog.

En parallèle, lorsque le jeune homme rend visite à ses amis agenais, le groupe s’organise toujours au dernier moment. « Et à Paris, j’étais un peu seul dans une ville avec des millions d’habitants, » ajoute Benjamin Gueroui. Confronté à ces différentes problématiques, le jeune homme réalise qu’organiser ses loisirs, « c’est compliqué. » En 2020, le concept de l’application Too Good To Go, qui permet aux restaurateurs et commerçants de proposer des produits à prix réduit à la fin de la journée pour éviter tout gaspillage, retient l’attention de Benjamin Gueroui. L’idée qui avait germé dans sa tête se développe. Deux ans après, Toog étend le concept aux loisirs en « last minute. »

Des activités plus accessibles

D’après le créateur de Toog, toutes les tranches d’âges utilisent la plateforme, mais pas forcément pour la même raison. « Les jeunes, étudiants ou lycéens, recherchent les bons plans. Les jeunes actifs (25-40 ans) recherchent la nouveauté, et le gain de temps. Ils n’ont pas le temps d’organiser quelque chose en avance, avec leurs obligations et leur rythme de vie, » décrit Benjamin Gueroui. Quant aux plus de 40 ans, ils chercheraient plutôt à sortir de leur zone de confort. Si Toog séduit déjà plus de 1000 utilisateurs, c’est en partie grâce aux prix réduits. « On est en pleine inflation. Quand la vie coûte cher, le premier budget que nous supprimons, c’est les loisirs. Certains se disent que les loisirs ne sont pas importants, contrairement à la nourriture qui répond à un besoin vital, par exemple. Mais les loisirs sont essentiels pour garder le moral, » souligne le fondateur de la plateforme.

La plateforme est aujourd’hui disponible à Bergerac, Périgueux, Agen et Bordeaux, et s’étendra bientôt à de nouvelles villes comme Nantes, Toulouse ou Lyon. Une application mobile Toog verra le jour cet été. Une quarantaine de partenaires propose déjà des activités à Bordeaux. Les bordelais peuvent s’essayer au Padel (Big Padel), à la fabrication de bière (Atelier Bière), faire une Croisières sur la Garonne (Croisières Burdigala) ou encore profiter du Trampoline parc (Jump Arena). Un événement de lancement, les Toog Games, sera mis en place à Bordeaux en septembre.



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Toog