Economie | Tousbassin.fr, le projet solidaire du bassin d'Arcachon ne s'arrêtera pas avec le déconfinement

11/06/2020 | Tous Bassin est un projet de carte interactive qui rassemble les entreprises du bassin d'Arcachon. Créé durant le confinement, le site souhaite se péreniser.

Durant le confinement, l’initiative solidaire et locale Tous Bassin sortait de terre sur le bassin d’Arcachon. Le projet mené par de jeunes entrepreneurs locaux se voulait être un outil d’entraide qui référence les entreprises et les initiatives locales afin de permettre aux habitants du bassin de connaitre les activités encore ouvertes à côté de chez eux durant le confinement. Aujourd’hui, le projet évolue, mais toujours avec pour ambition de soutenir le bassin d’Arcachon et ses habitants.

« Dans ce moment de flou du confinement ou il y avait très peu d'informations sur les entreprises qui gardaient une activité, on s'est dit qu'on allait apporter à tout le monde des informations sur les initiatives et les entreprises disponibles et proches de chez eux au travers d'une carte interactive. On a réussi à recenser plus de 450 acteurs sur le bassin » se félicite Adrien Sanchez, l’un des membres fondateurs du site Tousbassin.fr. L’initiative qui a rassemblé sur sa plateforme une partie des acteurs du territoire du bassin d’Arcachon fait aujourd’hui un bilan positif de ses activités durant le confinement et souhaite préparer « l’après » au côté des habitants du bassin.

Un retour positif des bénéficiaires

« Le retour des acteurs recensés sur la plateforme a été très positif. Dans un premier temps, il y a eu beaucoup de surprise de la part des entreprises sur le fait d'avoir une main tendue et ils ont aussi été très surpris par la réactivité du projet, là où toutes les démarches administratives pour des demandes d'aides étaient complexes, pour nous il a suffi d'envoyer une annonce et d'y répondre et le lendemain tout été bon pour une mise en ligne » affirme Adrien tout en donnant des exemples de réussite de la plateforme, « on a un pizzaiolo qui nous a confié être passé d'une dizaine de pizzas par soir avant d'intégrer le dispositif à plus d'une vingtaine après s'être inscrit sur Tous Bassin. Pour beaucoup, ils ont gagné en visibilité ».

À l’heure de la reprise de l’activité pour les entreprises et presque deux semaines après la réouverture des bars et des restaurants, l’objectif de soutien aux acteurs du territoire reste inchangé, mais les enjeux diffèrent. Alors que durant le confinement les entreprises avaient besoin de communiquer sur les évolutions dues aux mesures sanitaires, aujourd’hui la plateforme propose aux acteurs du bassin une vitrine en ligne pour leurs activités comme l’explique Julien Laumonerie, un autre membre du collectif à l’origine du projet, « ce qui est intéressant c'est que le site avait un double emploi en proposant à la fois des services aux personnes sur le territoire et en apportant une nouvelle visibilité digitale à des entreprises qui en avaient bien besoin. Cela leur a permis d'être référencés de manière gratuite à la différence de beaucoup d'autres annuaires d'entreprises ».

D’un projet éphémère à une initiative pérenne

Ce qui au départ devait être un projet spécifique à la crise sanitaire a finalement soulevé un besoin qui va au-delà de la période de confinement, « au départ, on voulait faire un projet afin de répondre à un besoin immédiat des habitants. Mais l'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on a répondu à un besoin qui n'était pas éphémère. Durant les premières phases de déconfinement il a fallu continuer d'informer et de relayer, on a du par exemple communiquer pour les ostréiculteurs qui ont eu une interdiction d'exploitation afin de les aider. La solidarité c'est quelque chose qui a lieu d'être tous les jours et pas uniquement lorsqu'on connait une crise et une pandémie mondiale. On a donc décidé de continuer Tous Bassin » annonce Adrien Sanchez.

Les fondateurs de Tousbassin.fr qui ont chacun repris une activité professionnelle souhaitent pouvoir aujourd’hui continuer à développer le site et ils en appellent à la solidarité des habitants du bassin pour pourvoir aux besoins du site, « notre positionnement était clair, on ne voulait pas devenir l'un de ces sites qui se disaient gratuits durant le confinement avant de proposer un abonnement payant par la suite. Ce sont les commerçants et les habitants qui vont payer pots cassés de cette crise, car beaucoup se sont retrouvés sans emploi et une baisse de salaire alors si aujourd'hui on leur demande de payer après avoir revendiqué la solidarité durant le confinement c'est assez illogique. On a donc choisi de continuer dans la logique d'un projet participatif et l’on s’est positionné sur un financement lui-même participatif », explique le fondateur.

Pour soutenir le projet de Tous Bassin la cagnotte en ligne est disponible ici

Sur les origines du pojet, lire aussi notre article: Tousbassin.fr, un outil pour connaître les activités qui subsistent sur le bassin d’Arcachon



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Tousbassin.fr