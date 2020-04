Economie | Tousbassin.fr, un outil pour connaitre les activités qui subsistent sur le bassin d’Arcachon

28/04/2020 | Alors que l'on entame la septième semaine de confinement les initiatives des acteurs du territoire se multiplient et c'est notamment le cas de Tousbassin.fr

Depuis la semaine dernière, un collectif de jeunes entrepreneurs du bassin d’Arcachon propose une plateforme qui recense les différentes entreprises, initiatives et services encore ouverts sur le bassin. Tousbassin.fr est né du besoin de clarifier les informations qui circulaient sur les réseaux sociaux et de les compiler dans un outil qui va permette à tous les habitants du bassin de savoir précisément quelles sont les activités qui se poursuivent près de chez eux.

« On retrouve beaucoup d'informations sur les différents réseaux sociaux, mais il est assez difficile d'y voir clair ! Il y a une quantité de posts qui reposent inlassablement les mêmes questions et donc Tousbassin est un outil pensé pour organiser un peu tout cela », explique Adrien Sanchez, l’un des fondateurs de Tousbassin.fr. Avec ce projet bénévole, c’est la solidarité qui prime. Les entrepreneurs à l’origine de ce projet souhaitent aider à la fois les entreprises qui continuent leurs activités, mais aussi les citoyens qui sont pour beaucoup un peu perdus.

Une plateforme résolument accessible et simple d’utilisation

Au début des mesures de confinement, les membres du collectif se sont questionnés sur la pertinence de proposer cette plateforme en se demandant si les collectivités ne seraient pas mieux placées pour s’emparer d’un projet comme celui-là. Finalement, Adrien et les autres ont décidé de prendre les devants face à l’urgence du besoin qu’ils ont décelé chez les habitants du bassin, « il y a beaucoup de gens fragiles qui veulent éviter de se déplacer dans les magasins et donc on leur propose de connaitre les supermarchés qui proposent du Drive ou de la livraison », précise-t-il.

L’outil internet n’étant pas à la portée de tous et notamment des personnes les plus âgés, les membres fondateurs se devaient de rendre Tousbassin.fr le plus ergonomique possible, « on a avant tout souhaité faire un outil qui soit simple et efficace. Pour ce faire, on a créé une carte interactive sur laquelle les gens peuvent se déplacer virtuellement et trouver tout ce qui est ouvert autour de chez eux » éclaircit Adrien. Une méthode ludique et simple d’utilisation, mais qui permet aussi de découvrir le territoire du bassin d’Arcachon et les initiatives qui le composent, « c'est une manière très positive de connaitre les petites initiatives locales qu'on ne connaît pas forcément. On redécouvre notre territoire avec parfois des producteurs au bout de notre rue sans même le savoir » se félicite Adrien.

Les initiatives personnelles et les associations au centre du projet

Au-delà des petites entreprises du bassin, c’est tout le maillage associatif très actif en cette période que Adrien et ses collègues souhaitent mettre en avant sur Tousbassin.fr, « On relaie autant les initiatives commerciales que citoyennes. Souvent, les mairies mettent en avant les commerces ouverts, mais on oublie un peu les initiatives personnelles et les associations qui elles aussi proposent des solutions et des services en cette période de crise. En plus de cette carte ou l’on peut donc retrouver tous ces acteurs du territoire on a aussi un annuaire en ligne sur lequel on peut faire des recherches par critères » explique Adrien Sanchez.

Pourtant Tousbassin.fr n’a pas pour vocation de devenir un énième annuaire d’entreprise, les entrepreneurs souhaitent que cet outil reste spécifique à la période du confinement et de la crise du covid-19 afin de répondre aux besoins immédiats des habitants, « on se réserve le droit de refuser certaines entreprises qui ne répondraient pas à la vocation du site ; à savoir : répondre au besoin immédiat des citoyens en cette période de crise. Pour un prestataire de mariage par exemple il n'y a pas d'intérêt à l’intégrer s’il ne propose pas une offre commerciale différente, car il ne répond pas à un besoin immédiat. L'idée c'est de savoir si l'activité que vous souhaitez proposer sur la plateforme est importante en cette période de crise pour les citoyens », explique Adrien. A l’heure actuelle le site compte déjà 291 acteurs recensés pour un peu plus de 6 600 utilisateurs.

Pour plus d’informations ou pour inscrire votre activité vous pouvez visiter le site de Tousbassin.fr



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Aqui.fr