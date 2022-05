Economie | Très haut débit : Une nouvelle pépite technologique à l'IUT de Mont-de-Marsan

06/05/2022 | La nouvelle halle technologique de l'IUT de Mont-de-Marsan a été inaugurée en début de semaine en présence d'élus, d'enseignants-chercheurs et d'étudiants

Crise sanitaire oblige, la fête a eu lieu avec un peu de retard... L'IUT Pays de l'Adour a enfin inauguré sa halle technologique Très haut débit, opérationnelle depuis juin 2019 sur son campus montois. Un équipement de pointe de plus de 440 m2, au bénéfice du département Réseaux et Télécommunications de l'IUT, et qui porte l'ambition de répondre au besoin des étudiants, des chercheurs et des entreprises locales sur le transfert technologique. Entre data center, salle de fibre optique ou encore une salle réseau sans fil, l'équipement est prometteur dans une ère où robotique, internet des objets ou encore cybersécurité, ne sont déjà plus de la science-fiction.

Alors que la révolution numérique bat son plein, cette halle technologique se pose comme « un instrument extrêmement important pour la formation des jeunes dont la France aura besoin dans les années qui viennent », commente Laurent Bordes, président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Robots de téléprésence

Grâce à ses nombreux équipements de pointe, elle permet aux étudiants d'apprendre en condition réelle. Dans la salle Data Center, ils peuvent ainsi manipuler les infrastructures et serveurs en condition professionnelle. Dans la salle réseau sans fil, c'est l'étude de la transmission de réseau en tout genre qui est permise : wifi, bluetooth, 4G, 5G... Mais aussi les liaisons satellites. La halle est équipée d'une terrasse technique avec un pylône permettant aux apprenants de poser et de configurer des antennes pour travailler directement sur les réseaux opérateurs.



La technologie fibre optique n'est pas oubliée ; une salle s'y consacre. Les étudiants peuvent reproduire et travailler de bout en bout l'architecture d'un réseau de fibre optique de la prise Internet chez l'abonné, jusqu'au central de l'opérateur. A cela s'ajoute un open space dédié à l'accueil des doctorants, chercheurs, stagiaires ou ingénieurs de passage.

Enfin, équipement d'importance en termes de recherche et d'usage, une salle de téléprésence et téléformation dont la trentaine de postes d'enseignement à distance a bien servi durant la crise Covid. Cette salle abrite également, des robots de téléprésence, créés par le Laboratoire informatique de l'UPPA (LIUPPA) à destination des étudiants empêchés. Un laboratoire qui grâce à cette halle possède désormais un équipement qui lui est spécifique. Une satisfaction pour Laurent Gallon, son directeur adjoint.





Université 4.0

Un directeur adjoint d'autant plus satisfait que les projets sont nombreux autour du développement de ces robots, permettant d'inscrire l'IUT Pays de l'Adour dans des collaborations régionales, nationales (en participant activement au plan national TED-I visant à déployer 4000 robots de téléprésence dans les établissements scolaires français) et même internationales avec un début de collaboration avec une université colombienne.

Outre ce large sujet des robots pédagogiques, cette salle de téléprésence a aussi ouvert aux équipes de Laurent Gallon, la possibilité de développer des recherches sur le thème de « l’université 4.0 ». « L'objectif est d'avoir le meilleur engagement et la meilleure évolution possible des étudiants dans leur cursus. Nous observons d'abord, les moments de décrochages, les inattentions ou encore leurs lacunes lorsqu'ils utilisent ces postes informatiques. En travaillant sur ces données, nous créons une intelligence artificielle permettant de faire des recommandations pour une meilleure efficience des processus pédagogiques. Autant de données de recherche que nous pouvons d'ailleurs désormais stocker dans le Data Center de l'IUT ! » A Mont-de-Marsan, se construit donc rien de moins que l'Université du futur.





Internet des objets et cybersécurité

Concrètement, derrière les câbles, les écrans, et autres réseaux, se sont bien des compétences et des sujets de recherche au cœur de grands enjeux de société dans lesquels se spécialise le département Réseau et Télecomunication de l'IUT de Mont-de-Marsan. Au-delà de l'inclusion scolaire, les robots de téléprésence ouvrent aussi le champ de la dépendance à domicile. C'est aussi le cas, de l'Internet des objets, étudié à Mont-de-Marsan, qui pourrait par exemple permettre de détecter une chute à domicile. Mais l'IdO c'est aussi des perspectives importantes dans le domaine agricole, ou encore de communication en cas de catastrophe naturelle.

Un champ de connaissance et de recherche pour lequel de nouveaux investissements d'équipements sont en cours sur le site montois qui veut en la matière s'imposer comme un véritable « pôle de compétences départementale pour les objets connectés au service des entreprises et des collectivités ». Autre perspective pour le Département R&T : la formation professionnelle à destination des entreprises, la promotion de la création de start-up par ses étudiants, ou encore, la création d'un Fab Lab qui pourrait ouvrir dès l'an prochain.





Au total un IUT, gage d'attractivité pour la ville de Mont-de-Marsan, qui « construit la révolution industrielle du 21ème siècle », selon l'expression de Françoise Tahéri, la préfète du département. Une préfète, attentive aussi à la question de la cybersécurité, sur laquelle travaille et forme également le LIUPPA. Un point d'attention partagé par Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marssan, Xavier Fortinon président du Département, et Renaud Lagrave vice-président de la Région, rappelant que la cyber-criminalité frappe en nombre et aveuglément entreprises, collectivités et établissements publics. « Depuis l'attaque subie il y a un an et demi, l'hôpital de Dax n'a toujours pas retrouvé un fonctionnement normal », souligne-t-il ; une manière d'illustrer la hauteur de l'enjeu.





Coût de cette halle très haut débit, 1,7 M€.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr