Economie | Un Café de la Création ouvert à tous à Nérac !

05/03/2020 | Le 13 mars, la technopole Agrinove à Nérac accueille un Café de la Création et de l’Installation organisé par le Crédit Agricole Aquitaine, sur le thème de l’agriculture…

Le vendredi 13 mars, le Crédit Agricole Aquitaine organise son prochain Café de la Création et de l’Installation dans le secteur de l’agriculture, dans les locaux de la Technopole Agrinove à Nérac. Ainsi, entre 9h et 11h30, les chambres consulaires, Cerfrance, des avocats, Pôle Emploi, l’URSSAF, la Boutique de Gestion, Aquitaine Active, Initiative France et Eticoop répondront à toutes les questions des entrepreneurs…

Vous êtes porteur d’un projet d’entreprise, d’installation d’entreprise ou vous avez déjà créé votre entité. Et une multitude de questions vous assaillent. Rendez vous au Café de la Création et de l’Installation le 13 mars prochain, à Agrinove, à Nérac, pour trouver des réponses à vos questionnements. Là, les chambres consulaires, Cerfrance, des avocats, Pôle Emploi, l’URSSAF, la Boutique de Gestion, Aquitaine Active, Initiative France, Eticoop, le Crédit Agricole – organisateur de cet événement- et bien sur la technopole Agrinove, hôte de cette action, vous accueilleront. « Nous cherchons à faire de ce rendez-vous un moment convivial et pour le public et pour les experts, souligne Stéphanie Sibrac, Responsable Animation & Développement Partenariats au Crédit Agricole Aquitaine. Ainsi, après un café partagé nous guiderons les participants vers les experts ».



Agrinove, acteur clé de l’écosystème lot-et-garonnais

Cet événement est ouvert à tous « pas besoin d’être au Crédit Agricole », précise, malicieusement, Stéphanie Sibrac. Aussi, peu importe l’avancée du projet, cette action a pour but premier de répondre tout simplement aux questions des entrepreneurs, de les conseiller même s’ils ne vont pas jusqu’au bout du processus de création d’entreprise ». Pour Hubert Cazalis, le directeur de la technopole Agrinove, « ce rendez-vous est une véritable reconnaissance pour nous. En l’accueillant, nous sommes bel et bien identifiés comme un acteur clé de l’écosystème lot-et-garonnais. » En effet, depuis sa création en 2015, c’est la première fois qu’un Café de la Création se déroule en terre néracaise. « En étant présent au sein de la technopole, nous valorisons du même coup la pépinière et les startups qui y sont hébergées, ajoute Stéphanie Sibrac. C’est du gagnant-gagnant ».







Des experts « abordables et bienveillants »

Si l’inscription est indispensable au préalable pour participer à cet événement, en revanche, il n’en est rien pour rencontrer les experts. « A chaque Café nous attendons entre 20 et 50 personnes et nous faisons donc en sorte que ça tourne rapidement pour que chacun puisse rencontrer l’expert souhaité. » L’URSSAF et le Pôle Emploi sont les deux entités qui enregistrent le plus de visiteurs... « Et tous les experts apprécient vivement de venir à la rencontre de ces entrepreneurs. En effet, déjà, le cadre les change de leur traditionnel bureau. Cela casse un peu les codes. Le contexte les rend ainsi plus abordables et bienveillants. Ils aiment accueillir des profils d’entrepreneurs variés. Et puis au-delà du public, ce rendez-vous leur permet de se connaître entre eux et ainsi se créer un réseau », précise Stéphanie Sibrac



Planning des prochains Cafés de la Création

Le Café de la Création et de l’Installation qui a lieu donc à Nérac le 13 mars est le premier de l’année. Les prochains se tiennent le jeudi 19 mars de 18h30 à 21h au Village By CA à Bordeaux et portera sur « Numérique Innovation », le vendredi 10 avril de 9h à 11h30 à Agen, le vendredi 15 mai de 9h à 11h30 à La Teste, le vendredi 5 juin de 9h à 11h30 à Bordeaux Métropole sur le thème de l’entreprenariat au féminin, le vendredi 19 juin de 9h à 11h30 à Dax, le vendredi 25 septembre de 9h à 11h30 à Bordeaux Métropole pour un Café des Créatrices, le vendredi 9 octobre de 9h à 11h30 à Mont-de-Marsan, le jeudi 19 novembre de 18h30 à 21h à Bordeaux Métropole pour un Café des Etudiants Entrepreneurs et enfin le vendredi 4 décembre de 9h à 11h30 à Labenne.

Pour plus d’informations : cafesdelacreation@ca-aquitaine.fr / https://www.youtube.com/watch?v=aYv8k99AFys

ou en contactant Agrinove au 05 53 97 71 53 / contact@agrinove-technopole.com / www.agrinove-technopole.com



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Crédit Agricole Aquitaine