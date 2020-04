Economie | « Un collectif est plus riche à dix qu’à cinq » Martine Espiet, directrice d’Up Grade Nouvelle-Aquitaine

23/04/2020 | Martine Espiet, directrice de l’accélérateur de start-up Up Grade Nouvelle-Aquitaine

Début 2018, l’accélérateur de start-up Up Grade Nouvelle Aquitaine voyait le jour sous l’impulsion du Conseil régional. Ses missions sont d’accompagner individuellement et collectivement une dizaine de jeunes pousses pour les faire grandir et voler de leurs propres ailes l’année d’après. Malgré le confinement, cet accompagnement perdure et une nouvelle promotion de start-up vient d’arriver. Rencontre avec Martine Espiet, la directrice d’Up Grade Nouvelle-Aquitaine…

@qui ! : Up Grade Nouvelle-Aquitaine est né en 2018. Quelles sont ses missions ?

Martine Espiet : Up Grade Nouvelle-Aquitaine est un accélérateur régional de start-up. Il a été lancé tout début 2018 avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine suite à un constat : les start-up pour la plupart ne parviennent pas à voler de leurs propres ailes et devenir des ETI par exemple. Notre objectif premier est bien de faire en sorte que ces start-up grandissent et changent de statut. Ainsi, nos missions résident dans le fait d’appuyer et d’optimiser la croissance de start-up à fort potentiel, à très forte attraction et consolider leur ancrage régional.



@ ! : Quel est le profil de ces start-up ?

M. E. : Les start-up qui souhaitent bénéficier de notre accompagnement doivent être âgées de moins de dix ans. Dans la plupart des cas, elles ont six ans d’existence et sortent, pour certaines, d’une pépinière. Elles doivent être innovantes tant en matière de moyen que d’usage. Elles possèdent déjà un chiffre d’affaires non négligeable, disposent d’une bonne clientèle, fonctionnent grâce à une direction technique et à une direction commerciale et touchent à n’importe quel secteur d’activité. Enfin, si le siège social n’est pas situé en Nouvelle-Aquitaine, en revanche elles doivent avoir un maximum de salariés dans notre région.



@ ! : Depuis votre création combien de start-up avez-vous accompagné ?

M. E. : Alors, au début de notre existence, tous les six mois nous accueillions cinq nouvelles start-up. Et puis, nous nous sommes rendu compte que cinq start-up ce n’était pas suffisant. Car ces dernières se rencontrent, échangent et à cinq les contacts sont réduits. Alors, du coup, nous aussi, nous nous adaptons, et nous venons d’intégrer dans notre accompagnement dix nouvelles start-up début avril pour une durée de douze mois, car un collectif est plus riche à dix qu’à cinq !







« Des petites mains booster d’actions »

@ ! : Quelles sont, précisément, ces entreprises ?

M. E. : Il s’agit de AéroSpline, Aquassay, Dronisos, Gleeph, Icohup, Nomadeec by Exelus, Poool, Reflet du Monde, Somm’It et Winetailors. Avec cette promotion, Up Grade Nouvelle-Aquitaine affirme son ancrage régional et sa mission de création de valeur sur tout le territoire. En effet, sur les dix entreprises sélectionnées, deux sont installées à Limoges (Icohup et Aquassay), une à Bergerac (Winetailors), une à La Rochelle (Gleeph) et les six autres en Gironde. Cette nouvelle promotion est aussi le fruit d’un partenariat avec les acteurs du territoire qui ont accompagné certaines de ces entreprises sur la phase amont de leur création (Ester Technopole, Technopole de La Rochelle, Bordeaux Technowest, Unitec, etc.).



@ ! : Quel est l’accompagnement que vous proposez ?

M. E. : Nous proposons deux types d’accompagnement. Tout d’abord, un accompagnement individuel intensif, mené par notre start-up manager, qui touche à toutes les compétences (marketing/commerce, organisation process, financement). Nous mettons ainsi à disposition de ces entreprises trois jours d’accompagnement par mois. Souvent, le chef d’entreprise en utilise un et les deux autres sont dédiés aux salariés. C’est un peu à la carte selon les besoins. Nous, de notre côté, nous avons pour mission d’analyser ces structures pour sécuriser le pieux possible leur développement. Nous sommes un peu des petites mains booster d’actions, car le but est vraiment de trouver des moyens pour accroître leur chiffre d’affaires. Le deuxième type d’accompagnement est collectif. Là, un jour par mois, nous proposons des rencontres avec des experts sur des problématiques qui touchent nos chefs d’entreprise afin de faciliter les partages d’expériences, les conseils entre pairs...



@ ! : Comment se passe votre accompagnement en cette période de confinement ?

M. E. : Nous avons vécu un véritable cataclysme, car quand le Covid-19 est arrivé nous étions en pleine phase de recrutement de la nouvelle promotion. Nous nous sommes vraiment posé la question de poursuivre ou non ce recrutement. Et puis nous nous sommes dit qu’en fin de compte nous pouvions tout à fait être bien présents aux côtés de ces entreprises malgré le confinement. Et du reste c’est le cas ! Certes, nous ne nous rendons plus dans les entreprises mais nous les accompagnons quand même par visioconférence. Nous les aidons à passer cette crise en répondant à des questions liées directement à cette période délicate. Nous nous sommes vus dernièrement tous ensemble pour faire connaissance et nous avons une journée d’accompagnement avec un expert de programmée d’ici peu. Enfin, nous avons quelques retours très positifs de start-up que nous avons accompagnées il y a deux ans de cela. Ces dernières se disent bien armées pour passer cette crise. C’est une belle satisfaction.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : Up Grade Nouvelle-Aquitaine