Economie | Un nouveau "Club" pour les sociétaires pro du Crédit Agricole Aquitaine

23/10/2019 | Le Crédit Agricole Aquitaine a pensé à ses clients sociétaires professionnels, en créant un Club tout exprès à leur attention: le club sociétaires pro.

L'initiative est pour l'heure unique en France, et se traduit à la fois par une plateforme digitale et des rendez-vous physique in real life. Le Club Sociétaires Pro lancé depuis début octobre par le Crédit Agricole Aquitiane propose gratuitement à ses clients professionnels sociétaires différents types de services du partage d'information, à un véritable échange business. Tels est en tout cas l'ambition de ce Club. Une manière d'apporter du sens au sociétariat pour les clients professionnels, de les fidéliser et pourquoi pas en attirer de nouveaux...

« Un réseau d’échanges et d’affaires pour entreprendre entre sociétaires », telle est la description que le Crédit agricole Aquitaine fait de son nouveau Club Sociétaires Pro. La plateforme digitale www.clubpro-ca-aquitaine.fr, consultable sur PC, tablette et Smartphone, est accessible gratuitement, et « simple d'utilisation » précise la banque régionale.

L'ensemble des internautes peuvent y consulter des offres d’emploi et des articles et vidéos d’actualité. Quant aux 450.000 clients sociétaires de la caisse régionale, ils disposent de services supplémentaires en profitant de bons plans exclusifs déposés par les clients professionnels sociétaires. Et c'est précisément pour les clients professionnels sociétaires que cette plateforme a été conçue car s'ils peuvent y déposer des bons plans, offres commerciales et offres d’emploi pour trouver de nouveaux collaborateurs, ils peuvent aussi réaliser de l’échange de business directement entre eux grâce à un module de mise en relation.

Mais s’informer, réseauter, c’est aussi se réunir lors de rendez-vous organisés régulièrement. Les membres du Club Sociétaires Pro sont donc également invités aux événements organisés par le Crédit Agricole Aquitaine et "bénéficient des services et conseils utiles sur les thématiques qui les préoccupent", précise la banque régionale.

Commerçants, artisans, professions libérales, patrons de TPE, agriculteurs, viticulteurs voient ainsi s'ouvrir avec ce "Club" un nouvel outil dans leur recherche de nouveaux clients, fournisseurs et salariés. Au global, l'ambition affirmée par la Caisse régionale est de « dynamiser l’économie locale en créant du lien entre ses acteurs et en révélant leurs complémentarités », rien de moins.



Par Solène Méric

Crédit Photo : capture d'ecran www.clubpro-ca-aquitaine.fr