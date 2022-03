Economie | 250 offres d'emplois pour les cadres au Hangar 14

11/03/2022 | L'APEC organise le 15 mars à Bordeaux un important salon de l'emploi des cadres.

La salon Compétences Cadres est organisé mardi 15 mars à Bordeaux. Déjà plus de 250 opportunités d'emploi seront disponibles en écho aux offres des recruteurs. Et la rencontre a lieu en présentiel au Hangar 14, à Bordeaux.

Le mardi 15 mars, de 9h à 18h, l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) organise le salon Compétences Cadres en Nouvelle-Aquitaine, sous le Hangar 14 à Bordeaux. L'événement est dédié au recrutement et à la mobilité professionnelle. Cette année, plus d’une trentaine d’entreprises de différents secteurs d’activité, implantées dans la région ou plus loin, participeront. Plus de 250 offres d’emplois sont à ce jour proposées sur le site dédié.

Les cadres et jeunes diplômé·e·s en recherche de nouvelles opportunités peuvent s’y inscrire dès à présent et prendre rendez-vous pour des entretiens en physique le jour J. « Avec cette nouvelle édition, à nouveau en présentiel, nous souhaitons toujours faciliter la mise en relation candidats/recruteurs,» indique Danielle Sancier, la déléguée régionale. « Les tensions de recrutements, qui n’ont jamais cessé, même pendant la crise, ne doivent pas freiner le développement des entreprises. Avec ce salon, l’Apec permet aux entreprises de rencontrer les compétences dont elles ont besoin pour se développer et faire face aux mutations auxquelles elles sont confrontées.»

L'Apec veut être un relai efficace auprès de demandeurs d'emploi: « Il est également essentiel que la recherche d’un premier emploi, les projets de mobilité et de formation continuent d’être accompagnés. Avec les ateliers animés par les consultantes et consultants de l’Apec durant notre salon, les jeunes diplômés et cadres bénéficient de conseils qui vont favoriser leur employabilité », souligne encore Danielle Sancier.

Pour une mise en relation augmentée

Afin d’optimiser les rencontres entre candidat.e.s et recruteurs, l’Apec propose un format agile et innovant de mise en relation. Une plateforme web est mise à la disposition des cadres et des entreprises en amont du salon. Les candidates et candidats vont pouvoir, une fois inscrits sur le site, planifier des rendez-vous avec les entreprises qui proposent des postes en adéquation avec leur profil grâce à une fonctionnalité de matching et ainsi les rencontrer le jour du salon.

Des ateliers animés par les consultant·e·s de l’Apec ont lieu tout au long de la journée autour de thèmes comme « Se rendre visible », « CV les bonnes pratiques », « L’entretien de recrutement »... Des ateliers animés également par les partenaires et les exposants.

L’objectif est d'accompagner les cadres et les jeunes diplômé·e·s dans leur stratégie professionnelle auprès des recruteurs. Les consultant·e·s peuvent les accueillir aussi en entretien individuel en amont à distance pour répondre à leurs questions et les conseiller de manière plus personnalisée.

L’Apec, Association pour l’emploi des cadres, se mobilise pour aider les cadres et les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, en particulier les publics les plus fragiles face à l’emploi. Face aux difficultés de recrutements, l’Apec aide les entreprises, notamment les TPE-PME, à trouver les compétences cadres dont elles ont besoin. Son observatoire de l’emploi des cadres analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en Évolution Professionnelle (CÉP).



Compétences cadres, mardi 15 mars 2022 – De 9h à 18h, Hangar 14, à Bordeaux.

Inscription obligatoire qui inclut le dépôt d’un CV; Pour consulter les offres d’emploi; Pour découvrir les entreprises présentes; Pour découvrir le programme



Par Cyrille Pitois

Crédit Photo : pixabey