Economie | Une nouvelle formation auprès de L'Hermione

10/12/2020 | L'Arsenal de Rochefort accueille une nouvelle formation aux métiers du nautisme à partir de janvier 2021

L’an dernier, les ateliers de l’arsenal de Rochefort accueillaient pour la première fois un chantier de formation aux métiers de la construction navale. Forte de cette expérience, l’association Hermione-La Fayette compte en ouvrir une nouvelle en janvier 2021. L'association s'est associée à la Chambre des Métiers 17 et le Centre de Formation des apprentis de Lagord pour proposer un nouveau cursus de huit semaines sur les métiers du nautisme aux jeunes fraîchement diplômés d'un CAP ou d'un bac pro (promotion 2019 ou 2020).

« Dans ce contexte économique difficile, elle s’adresse aux jeunes qui n’auraient pas encore trouvé un travail ou leur voie. L’objectif de ce dispositif expérimental est de leur permettre de venir sur le chantier de L’Hermione pour maintenir leurs compétences, découvrir différents métiers du nautisme, en complément de leur formation acquise au CFA », explique le président de l’association Olivier Pagezy.

Les 12 candidats retenus devront se frotter à l'ensemble des activités de l'association : maintenance du bateau (peinture, calfatage, ponçage, gréement, voilerie, etc.) mais aussi pédagogie auprès du grand public. « L’objectif, c’est qu’ils gagnent en savoir-être et donc, en employabilité », explique Emile Beau, la directrice de l’association. L’idée de la formation lui est venue en observant l’interaction entre les jeunes bénévoles, les visiteurs et les professionnels opérants au quotidien sur le chantier. Entre les deux confinements, les chômeurs de moins de 40 ans ont été nombreux à venir prêter main forte bénévolement à l'association. "On voit très bien leur évolution au quotidien. Ils n’apprennent pas seulement de nouvelles techniques, de nouveaux gestes. Ils apprennent à travailler en équipe, à écouter les plus expérimentés et à être en relation avec le public. Ils acquièrent tout ce savoir-être que ne dispense pas l’école et que l’entreprise n’a pas le temps de leur enseigner quand ils arrivent sur le marché du travail."

A l’issue de cette expérience, ils n’auront pas de titre professionnel mais une reconnaissance de qualification. La formation se déroulera successivement à Rochefort et au CFA de Lagord, entre le 11 janvier et le 30 avril 2021. Ceux qui ont une spécialité auront un parcours renforcé dans leur domaine pour conserver et améliorer leurs compétences.

Ce programme bénéficie du concours de la Région Nouvelle Aquitaine à travers le dispositif expérimental « Passerelles vers l’emploi ». Il est aussi soutenu par plusieurs partenaires de l’association qui ont à cœur de soutenir la formation et l’insertion des jeunes : la Fondation GRDF, la Fondation Hermione, la France Mutualiste et la Communauté d’agglomération Rochefort Océan.

Pour postuler : Sylvie Rideau : Conseillère formation Centre de Formation de la CMA 17 T. 05 46 00 46 90 / 06 43 69 93 40 s.rideau@cm-larochelle.fr



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif