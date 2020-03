Economie | Unitec: 30 ans d'existence et d'efficacité au service des start-up

02/03/2020 | En avril, Unitec va fêter ses 30 ans à l'Arena Arkéna de Floirac. L'occasion de prendre la mesure de son impact économique sur le territoire.

Unitec, la principale structure d'accompagnement de start-up sur la région bordelaise, fête cette année ses 30 ans. Et outre les 30 bougies sur le gâteau, la structure n'a pas volé son droit à faire la fête. Dans son bilan de l'année mais aussi dans celui des trois décennies écoulées, les chiffres sont bons. Tant sur la quantité d'entreprises accompagnées que sur la qualité de cet accompagnement. 500 entreprises ont été accompagnées par la structure depuis 1989 et, début 2020, ce sont 5003 emplois qui sont portés par les entreprises nées chez Unitec. Et dans le détail du bilan annuel, c'est pas mal non plus...

Unitec, de Pessac à Bègles, entre le Centre Concodrcet et la Cité Numérique, est basée dans la métropole bordelaise, riche d'une équipe de 12 start-up managers et de 22 sites d’hébergement partenaires. La structure a pour vocation l'accompagnement des entrepreneurs dans leur projet et à toutes les étapes de celui-ci.



De l'incubateur à l'accélérateur

Dès l’idée de la création de l’entreprise Unitec est là via son rôle d'incubateur, puis dans la structuration et le développement de la strat-up elle intervient en mode pépinière. Durant la croissance stratégique de l'entreprise, elle l'accompagne dans son développement, et si elle veut encore passer à l'échelon supérieur, Unitec est toujours là puisque c'est à elle qu'a été confié le pilotage de l’accélérateur UpGrade lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine en 2019.



Voilà pour l'accompagnement « de forme » ; sur « le fond », Unitec est spécialisée sur 3 filières économiques : le numérique, les sciences de la vie et les sciences de l'ingénieur. Il faut dire que la structure est au cœur d'un réseau de partenaires « de l'Innovation », qui sont pour la plupart ses administrateurs. Université de Bordeaux, écoles d’ingénieurs, CHU (Centre Hospitalier Universitaire), établissements et laboratoires de recherche, opérateurs du transfert de technologie, grands groupes et PMI notamment, sont de ceux-là.



93% des entreprises restent en Nouvelle-Aquitaine

Forte de ses nombreuses compétences, la structure a donc accompagné en 30 ans d'existence, la naissance de 500 entreprises. Un chiffre « rond », comme on les aime pour les anniversaires. Sur ces 500 sociétés, la structure a fait le compte, 351 sont encore activités, soit un taux de pérennité enviable de 70%. A cinq ans d'existence, toutes entreprises confondues, le taux de pérennité est de 83%, ça aussi ça se fête !



Il ressort aussi de l'enquête d'Unitec que, nées sur le territoire de la métropole bordelaise, ces entreprises restent fidèles à leurs attaches : 93% restent en Nouvelle-Aquitaine avec une forte prédominance pour les territoires de la métropole (75% y ont leur siège), avec sur le podium de tête : Bordeaux (30%), Pessac (19%), Mérignac (7%) suivi par Talence et Bègles.



782 emplois créés en 1 an

En 2019, Unitec a accompagné 124 start-up dont 37 nouveaux projets. Elle a facilité l'accès de 56% d'entre eux à l'obtention de financements, et a permis à ses petits protégés d'obtenir, au total de l'année, 37,2 millions d'euros de levées de fonds.

Une dynamique qui paie aussi en termes d'emplois ; là encore la structure a tout bon. Début 2020, 5003 emplois sont portés par des entreprises nées au sein d'Unitec. C’est 782 emplois de plus qu’il y a un an. A noter parmi les belles performances de l'année, celles des entreprises Amplitude Systèmes (53 embauches), de Rhinov (20 embauches), Treefrog (15 embauches), Elise (13 embauches) ou encore Archidvisor (12 embauches).



Un anniversaire et de bonnes nouvelles qu'Unitec a prévu de fêter le 7 avril prochain à l'Arena Arkéa à Floirac, à l'occasion de sa conférence annuelle sur les tendances de l'innovation « Les Signaux 2020 », qui sera aussi l'occasion du « Start-up Day », la rencontre d’affaires entre "ses" 120 start-up et le monde économique de la région bordelaise. Pour que les projets encore et toujours grandissent et se développent.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr