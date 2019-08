Economie | L'Université Hommes-Entreprises "en quête de sens" pour ses 25 ans

25/08/2019 | Les 29 et 30 août prochains marqueront la 25ème édition de l'Université Hommes-Entreprises du CECA. Au programme : « Changement et quête de sens »

Toujours en quête de réconcilier l'entreprise et les salariés, l'Université Hommes-Entreprises prend irrémédiablement le parti de placer au cœur de nos sociétés et organisations, le « capital humain ». Un capital humain sans cesse valoriser mais aussi questionné par les brillants orateurs (économistes, politiciens, journalistes, écrivains, sportifs,...) qu'elle invite à prendre la parole chaque fin d'été. Cette année, l'Université du CECA tourne la page de son quart de siècle, sur un thème on ne peut plus actuel « changement et quête de sens ». Le rendez-vous donné au porte de Bordeaux, dans le beau décor du Château Smith Haut Lafitte, attend, comme à son habitude, environ 700 décideurs tous horizons et tous secteurs confondus.

Certains en leur temps, l'affirmaient, « le changement c'est maintenant ». Mais le changement pour quoi et vers où ? Un changement semble-t-il inévitable puisqu'en ces temps de réchauffement planétaire, on ne cesse de l'entendre. En terme d'évolution des espèces, ce ne sont ni les plus grands ni les plus forts qui survivent, mais ceux qui parviennent à s'adapter au(x) changement(s)... Alors, « S'adapter ou disparaître », la proposition tend plus de l'ordre de l'injonction que du choix semble-t-il. Et de la planète à l'entreprise, il n'y a qu'un pas, et inversement.



« L’accélération des innovations digitales et technologiques, mêlée à la course au progrès, sont autant de défis. Au regard des multiples effondrements qui menacent notre société, nous disposons des capacités de penser, d’attention, d’intuition, de créativité ; autant de dispositions à même de jeter les bases d’un nouveau projet collectif porteur de sens. Face à l’absurdité d’un mouvement dépourvu de signification, de quoi la quête de sens est-elle le nom ? » Autant de questions que pose le directeur du CECA, Christophe de la Chaise pour introduire le thème de l'UHE 2019, et que ses invités brillants, ne pourront pas éluder.

Cyril Dion, Marc Dugain, Julia de Funes, la famille Poussin...

Donner un cap et un sens au changement, telle sera donc le défi des intervenants de l'Université d'été, à travers leurs analyses scientifiques et de recherche pour certains, mais aussi pour d'autres à travers le récit de leurs témoignages et expérience de vie. Seront ainsi à la tribune, le créateur des Colibris et auteur du film « Demain », Cyril Dion, l’économiste Philippe Dessertine, le créateur de la fête des voisins Atanase Périfan, l’écrivain-réalisateur Marc Dugain, la philosophe Julia de Funes, l’auteur-philosophe Matthew Crawford, les écrivains-marcheurs Alexandre et Sonia Poussin, l’avocate sourde Virginie Delalande, le créateur du compas intuitif Francis Cholle, le directeur général des Apprentis d’Auteuil Nicolas Truelle, et le triple champion du monde d’équilibre à vélo, Clément Leroy.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Ceca