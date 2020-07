Economie | We Peps : l’idée d’un système de location pour des évènements privés

27/07/2020 | We Peps est une plateforme de réservation en ligne pour organiser son événement dans un jardin, une maison, un appartement, un rooftop.

Avec l’arrivée des beaux jours et la fin du confinement, le besoin de se retrouver est une réalité. Et si vous pouviez réserver un jardin en plein centre-ville pour un petit verre entre amis ? Si vous aviez envie d’organiser un vin d’honneur en plein cœur de la Dordogne dans une maison du pays? Le projet We Peps propose plus de 800 jardins, maisons, rooftops et autres lieux insolites en location pour organiser un événement en petit groupe. Une idée originale qui prend du sens en temps de post confinement.

Benjamin Poutier et Léna Petersen sont les deux fondateurs du site. We Peps voit le jour au printemps 2017, avec l’idée de proposer uniquement à la location des lieux en extérieur. « Au fil des nos nombreuses démarches, nous nous sommes rendu compte que cette offre était trop restrictive et que l’on ne devait pas dépendre uniquement des lieux en extérieur à cause du facteur météorologique notamment », raconte Benjamin Poutier. C’est pourquoi sur We Peps, il est possible de louer à l’heure des grands jardins, des patios, des piscines, des terrasses mais aussi des maisons ou des appartements. « Le principe de We Peps est sensiblement le même que Blablacar pour les covoiturages ou Airbnb pour le logement : ce sont des particuliers qui mettent à disposition une partie de leur logement, ponctuellement, pour un anniversaire, un vin d’honneur ou un mariage par exemple », explique le co-fondateur.

Ce concept original répond directement à un nouveau besoin : celui de se retrouver dans un cadre intimiste, quelques heures, pour souffler, en ville comme à la campagne. Benjamin Poutier était attaché de communication avant de se lancer dans son aventure We Peps. « J’organisais beaucoup d’évènements et je me suis dit qu’il y avait une porte à passer sur la mise à disposition de lieux chez l’habitant », raconte t-il. Etant d’origine parisienne, Benjamin Poutier a aussi eu ce déclic lorsque de la terrasse de son café parisien préféré il apercevait des balcons vides. « Je me suis alors dit : cela serait génial d’avoir, à la sortie du boulot, une application qui puisse nous permettre de louer ces endroits pour boire un petit verre », indique-t-il. La location peut alors être aussi bien spontanée que réfléchie, pour des évènements de plus grande ampleur par exemple. La plateforme propose plus de 800 petits ou grands endroits à découvrir partout en France. En moyenne, ce sont 35 personnes qui participent à un événement sur We Peps qui est une plateforme en ligne où la réservation se fait directement et où il est possible de laisser un avis après une expérience chez un particulier.

« Nous souhaitons nous développer en Nouvelle-Aquitaine »

Les biens proposés sur We Peps sont à 40% situés en région parisienne. Bien que le siège social soit situé à Paris, les deux collaborateurs de We Peps souhaitent que cette offre pratique et audacieuse soit disponible sur tous les territoires et en particulier en Nouvelle-Aquitaine. « La plateforme propose des biens de la Gironde à la Dordogne, en passant par les Pyrénées-Atlantiques », affirme Benjamin Poutier. Ce moment particulier qu’est le post-confinement a donné un véritable élan à cette activité et nouvelle offre car, la fréquentation sur la plateforme « a été multipliée par trois ». Cela s’explique notamment car de nombreux évènements ont dû être repoussés lors de la période de confinement et certaines personnes ont eu envie de privilégier les retrouvailles chez un particulier en extérieur, pour bousculer certaines habitudes et cultiver un caractère intime et chaleureux.

De la cave bordelaise cachée dans un petit coin du centre-ville à la piscine sans vis-à-vis à Saint-Selve, les petits coins de calme ne manquent pas pour organiser un événement privé dans la région. « Récemment, un superbe bien vient d’être rendu disponible à la location sur notre plateforme. C’est un grand jardin avec piscine et terrasse dans la commune d’Ygos Saint Saturnin, un lieu superbe pour les soirées d’été », conseille Benjamin Poutier. Il existe beaucoup de locations en Airbnb par exemple, notamment sur Arcachon mais beaucoup de ces structures ne sont pas adaptées à l’organisation d’évènements donc cette nouvelle possibilité est intéressante pour la région. « C’est en réalité une offre complémentaire qui est la bienvenue avec un accompagnement personnalisé selon le type de bien. Nous adaptons les règlements intérieurs avec le propriétaire. Faire une soirée dans un quartier pavillonnaire n’est pas possible alors nous étudions chaque offre pour que l’expérience se passe au mieux ! ».



Par Lucile Bonnin

Crédit Photo : We Peps