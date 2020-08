Economie | Zéta : pour une démarche 100% responsable

16/08/2020 | Focus sur Zéta : le projet d'une marque de baskets zéro déchet développée par une étudiante bordelaise.

Organisé chaque année par l'Université de Bordeaux pour récompenser les meilleurs projets entrepreneuriaux de ses étudiants, le concours UBooster a dévoilé ses grands gagnants début juin 2020. Parmi ces derniers, on retrouve le projet Zèta, une marque de baskets zéro déchet et entièrement recyclées. L’entrepreneuse derrière cette idée a remporté 2 000 € ainsi que 1 000€ pour le prix « coup de cœur » de la Chaire Entrepreneuriat, portée par l’université de Bordeaux, soutenue par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et accompagnée par la Fondation Bordeaux Université.

Le projet classé deuxième au concours UBooster de l’Université de Bordeaux porte le nom énigmatique de Zèta. Ancrée dans l’air du temps, cette marque de baskets zéro déchet et entièrement recyclées a remporté 2 000 € ainsi que 1 000€ pour le prix « coup de cœur » de la Chaire Entrepreneuriat. Sur les 30 candidatures reçues et analysées, 10 ont atteint le stade de la demi-finale et 5 ont eu l’opportunité de présenter leur projet en finale pour ce concours. C’est finalement le projet CapSeed, un circuit fermé de valorisation du lisier visant à produire un complément alimentaire pour le bétail à base de microalgues, qui a remporté le premier prix. La deuxième place, remportée par Zéta, montre à quel point les projets allant dans le sens d'une consommation raisonnée et durable, ont une importance dans notre société actuelle. « La basket est un produit que j’affectionne tout particulièrement mais je me suis rendue compte qu’il y avait de gros enjeux sociaux et environnementaux derrière ce produit qui est porté par la majorité des français », explique Laure Babin, l’initiatrice de la marque Zéta. J’ai commencé à m’interroger sur la fabrication et sur les matières utilisées sur les baskets et je me suis demandé s’il était possible d’en faire un produit plus écologique, responsable avec notamment des matériaux recyclés. »

Voilà comment cette réflexion a été menée dès octobre 2019 par Laure Babin, étudiante en Master 2 Business Développement à l’IAE de Bordeaux. Ce projet va être développé avec un atelier de confection de chaussures situé au Portugal. « Ils m’ont aidé à fabriquer les prototypes et à utiliser des matières premières recyclées », raconte Laure. Les prototypes sont aujourd’hui terminés et la créatrice de la marque va se rendre dans l’atelier portugais pour régler les derniers détails avant la campagne de crowdfunding qu’elle lancera début septembre prochain. La basket imaginée par l’étudiante est entièrement recyclée : l’extérieur de la basket est en cuir de raisin fabriqué à partir de déchets de la production de vin, la doublure et les lacets sont faits de plastique recyclé, la semelle intérieure est en liège recyclé et l’extérieure en caoutchouc recyclé. La démarche a été véritablement poussée et réfléchie au millimètre près, car même la colle utilisée pour la confection de ces chaussures est en latex recyclé, le fil qui brode le soulier est en plastique recyclé, les étiquettes sont supprimées et la boite à chaussures sera le seul emballage pour l’expédition. « C’est une démarche globale », insiste la jeune entrepreuneuse.

Une démarche écolo de A à Z

Le point fort du projet est avant tout son engagement sur tous les aspects. « On essaye de réduire l’impact carbone à chaque étape de la création de la marque : emballage, expédition… Chaque détail est pensé », raconte Laure Babin. Cette création de marque innovante cherche à intégrer la responsabilité sociétale et environnementale dans sa raison d’être. « Veja, Faguo et Corail ont déjà bien ouvert le marché avec la basket responsable donc cela a été ma source d’inspiration et cela m’a donné envie de faire les choses à ma manière, confie t-elle. Plus on sera de marques à aller dans ce sens, plus l’impact positif sera grand pour réduire notre consommation de déchets. ».

L’objectif à court terme est de réussir la campagne de crowdfunding prochaine pour pouvoir gagner en visibilité. A long terme, la créatrice de la marque aimerait voir Zéta s’implanter en France, dans plusieurs boutiques, et idéalement pouvoir de faire connaître en Europe dans le but de démocratiser la mode responsable, pour que qu'elle devienne, au final, une norme. « S’habiller en prenant en compte l’impact de sa consommation est primordial aujourd’hui afin de créer une conscience écologique collective », conclut la créatrice motivée et ravie d’avoir pu gagner au concours organisé par l’incubateur de l’Université de Bordeaux, UBee Lab.



Par Lucile Bonnin

Crédit Photo : Laure Babin