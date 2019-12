2020: Retrouver le chemin de la confiance

| Une belle année pour la SATT Aquitaine Science Transfert

Durant l’année 2019, Aquitaine Science Transfert a investi un total de 2,9M€ pour la maturation technico-économique de 15 projets multisectoriels à très fort potentiel, issus des laboratoires de recherche néo-aquitains. La maturation technico-économique engagée va permettre de finaliser les inventions des chercheurs sous la forme d'une preuve de concept pré-industrielle et favoriser leur transfert sur les marchés le plus rapidement possible. 7 concernent le domaine de la santé, 4 les domaines de l’énergie et des filières vertes et 4 les télécommunications et le numérique.