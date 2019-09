L'Edito

Cette autre mondialisation qui se met en marche

La jeunesse mondiale, ici et là accompagnée par la famille, à Berlin, Melbourne ou New York et chez nous, ici, à Bordeaux et dans nombre de nos villes, a fait la grève des cours pour crier son angoisse et son impatience, à quelques heures d'une Assemblée générale de l'ONU sur le climat où seront rappelés les engagements pris lors de la COP 21 de Paris qui sont loin d'être tenus, à commencer dans cette Amérique de Trump qui joue de son pétrole pour en imposer à la terre entière. Ce mouvement lycéen et étudiant, prolongé par les marches pour le climat, qui touche de plus en plus de pays et ne laisse de côté que les démocraties d'opérette et les vraies dictatures, va-t-il finir par bousculer le cours de l'histoire ?

En tout cas il est indéniable que naît ainsi une autre mondialisation qui se met en marche, propulsée par la mondialisation des outils de communication et accélérée par un dérèglement planétaire du climat qui a pris, ces derniers mois, des dimensions difficiles à imaginer il y a peu encore. Douterait-on de la montée en puissance de ce mouvement de la jeunesse qu' il n'y aurait qu' à considérer les déclarations, et bien sûr le gros coup de pub que vient de se faire Jef Bezos en fixant à son Amazon l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2040...On est curieux de savoir comment mais il n'est pas indifférent que ce monstre du capitalisme US annonce la couleur. Et s'engage.



Et, ceci, au moment ou dans notre Europe l'Allemagne d'Angela Merkel annonce le financement d'un plan important pour le climat, certes jugé insuffisant par les écologistes et sans doute plus largement par une opinion qui ne craint plus qu'on lui parle de décroissance, mais dont le moindre des intérêts n'est pas la volonté d'entraîner le capitalisme rhénan dans une nouvelle donne.

Car, désormais, le temps n'est plus au climatoscepticisme...Trop d'études se succèdent et il est temps que nos démocraties osent ouvrir le vrai chantier d'un autre modèle économique. Déjà, ici, chez nous on sait comment accélérer la transition écologique et singulièrement en matière de dépendance énergétique. La France a un vrai potentiel sur les énergies renouvelables; il a été établi mais des objectifs sérieusement envisagés pour respecter nos engagements ne seront pas atteints. Ni dans le solaire, ni dans l'éolien, ni dans la biomasse... Surtout il semble plus que jamais nécessaire que l'Etat, en coordination avec les collectivités décentralisées, mette le paquet sur l'encouragement aux entreprises qui, elles-mêmes, investissent pour abaisser leur dépendance dans les énergies fossiles; on pense, par exemple ici, à ces éleveurs qui font avec succès le choix de la méthanisation pour leurs exploitations. Et qui méritent notre attention et notre soutien.

Joël Aubert