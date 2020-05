L'Edito

Démocratie : l'urgence locale

Entre tribunes nationales et lancements de conventions les jours d'après foisonnent, comme pour prendre date face aux crises qui s'annoncent. Et à ce qui apparaît comme l'impérieuse nécessité de proposer une offre politique nouvelle.

Soit : remettre en chantier le débat entre "global et local" voué à l'éternité... Mais une formidable opportunité se présente, avec la mise en place des nouveaux conseils municipaux, à commencer par ces quelques 30.000 communes où ils sont installés ces jours-ci. Oui, formidable opportunité d'associer les citoyens à leurs travaux mais plus encore leur proposer, notamment à travers le riche tissu des associations, de relever au niveau local les grands défis soulignés par la crise sanitaire : l'offre de soins pour tous et spécialement aux personnes isolées, la solidarité à l'égard de ceux qui vont perdre leur emploi, l'organisation d'une offre de déplacements partagés, un partage véritable et décentralisé par quartier des documents d'urbanisme, avec l'obligation de mettre en exergue la protection des équilibres naturels....

Avoir en quelque sorte la volonté de privilégier le bien commun et le vivre ensemble. Plus encore rechercher, partout où cela est déjà possible, à impliquer les associations dans la gestion de la vie publique locale. Des exemples existent et les communes qui ont osé et su le faire peuvent mesurer aujourd'hui, non seulement le dynamisme que cela a entraîné pour l'économie locale, l'intensité de la vie culturelle, l'implication citoyenne. (1)

Le moment où la société tout entière retient son souffle, quelque peu interdite ou, au contraire, prête à basculer dans un nouvel épisode activiste et sans doute violent. La démocratie locale revivifiée ne résoudra pas tout mais elle peut beaucoup comme elle en fait magnifiquement la preuve à l'heure du déconfinement.

(1) "Le Partage du Pouvoir Local" par Jean-Marie Darmian, Le Bord de l'Eau Edition.

Joël Aubert