L'Edito

Emmanuel Macron : la vraie fausse confidence

« Peut être que je ne pourrai pas être candidat.. La petite phrase qu'Emmanuel Macron a glissée lors du très long entretien qu'il s'est obligé à donner au site d'information "Brut" mérite sans doute plus d'attention que celle que certains lui ont prêtée. D'une part parce qu'elle est révélatrice du poids du pouvoir chez un homme jeune qui s'était imaginé un parcours flamboyant après un succès qui avait pris la classe politique au dépourvu. À cet égard le parallèle que certains ont pu faire avec Valéry Giscard d'Estaing est plus qu'excessif, d'abord parce que ce dernier avait dix ans de plus lorsqu'il est devenu président. Et une autre expérience du pouvoir, y compris le plus humble, celui de maire. Une expérience qui sur le registre de l'humilité est formatrice .

D'autre part parce que cette vraie-fausse confidence présidentielle ne sera pas de nature à rassurer tous ces français qui y verront l'intention d'Emmanuel Macron de relever une manière de défi personnel en relançant, coûte que coûte, des réformes interrompues par la crise sanitaire. Et qu'il sera bien difficile d'imposer au pays dans un contexte de crise économique profonde qui va bouleverser, plus qu'on ne veut le croire, la relation au travail et l'organisation de la société.

Bien sûr Emmanuel Macron qui s'est engagé à fond dans la bataille contre le Covid sera d'évidence jugé, d'abord, sur la manière dont nous en sortirons et dans un registre où efficacité et autorité ne font pas forcément bon ménage. Cela devrait le convaincre de ne pas expédier de quelques phrases énervées le rappel d'initiatives qu'il avait lancées, avec le souci affiché de régénérer la démocratie. Qu'il s'agisse des suites de la Convention citoyenne sur le climat où il a semblé vouloir tout promettre, ou presque, avant de faire profil bas et d'être agacé quand on le lui rappelle, ou des retombées des cahiers de doléances municipaux imaginés pour sortir de la crise sociale née de la révolte des gilets jaunes, qui dorment malgré la richesse qu'on leur prête dans les cartons des archives départementales.

Joël Aubert