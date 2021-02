Rousset – Thierry : le choc des Régionales

01/02/21 : Ce lundi 1er février à 11h, le Conseil départemental des Landes annonce 56 routes départementales fermées et autant placées en surveillance, en raison d'inondations liées à la tempête Justine. La plus grande prudence est recommandée.+ d'info

01/02/21 : Crues : la Préfecture de Gironde appelle à la vigilance aux abords des cours d'eau, en particulier autour de la Dordogne, la Garonne et de l'Adour. A La Réole, le niveau de la Garonne est à 7m53 ce lundi matin. Près de 9m sont attendus mercredi.

01/02/21 : Charente-Maritime : une alerte CRUES de niveau ORANGE est annoncée par le Service de prévision des crues pour la Seudre au moment la marée haute de lundi 1er février 2021 matin. Les autres cours d’eau du département sont placés en vigilance jaune.

01/02/21 : Le long de l'estuaire de la Gironde, des débordements dans les secteurs sous influence maritime sont attendus, causés par des coefficients de marée élevés ce lundi matin, et à une surcote liée à la tempête Justine (vents d’ouest et une forte houle).

29/01/21 : Dordogne - Suite à un éboulement survenu dans la soirée, la route départementale 703 est fermée à la circulation dans le bourg de Beynac-et-Cazenac. Des déviations sont mises en place entre Sarlat et Saint-Cyprien annonce le Département.

28/01/21 : Le 30 janvier prochain, le FC Libourne recevra Saint-Jean d'Angély dans le cadre de la coupe de France de football à 12h45. Le match se déroulera à huis-clos mais pourra être suivi sur les antennes de aquitele.fr .

26/01/21 : La Rochelle: la compagnie aérienne britannique Jet2 va ouvrir une nouvelle ligne entre Birmingham et La Rochelle l’été 2022. Les 2 lignes actuelles avec Leeds-Bradford et Manchester seront desservies du 29/05 au 18/09 et du 3/07 au 18/09 - 1 vol/samedi.

22/01/21 : Charente-Maritime : Cédric Tranquard, 44 ans, a été élu ce matin président de la Chambre d'agriculture départementale. Il succède à Luc Servant, élu en décembre à la présidence de la Chambre régionale.

22/01/21 : La Rochelle : le Centre de vaccination de l’Espace Encan sera ouvert à partir du 25 janvier. Les vaccinations seront assurées par les professionnels de santé du lundi au vendredi, sur RDV, pour les résidents du territoire âgés de 75 ans ou plus.

21/01/21 : Charente-Maritime : Rémi Justinien, adjoint au maire de Tonnay-Charente, succède à Cyril Chappet, adjoint à Saint-Jean d'Angély, comme premier secrétaire fédéral du PS en Charente-Maritime, à l'issue d'un conseil fédéral mardi.

18/01/21 : Au 16 janvier, 34 689 vaccinations ont été réalisées en Nouvelle-Aquitaine, la plaçant parmi les régions ayant le plus vacciné. L’objectif national de 1 million de vaccinations à fin janvier, se traduit par un objectif régional de 100 000 vaccinations.

06/01/21 : 823kg de jouets et de livres ont été collectés par la Communauté d’Agglo de Pau et ses partenaires grâce à l’opération "Le père Noël fait de la récup’"! Elle se poursuit jusqu'au 17 janvier dans les déchetteries et points de dépôts.+ d'info