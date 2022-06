Environnement | 36 jeunes découvrent les enjeux de l’eau au fil de la Garonne

23/06/2022 | L’objectif : renforcer la mobilisation citoyenne face au défi climatique.

Après la canicule, cap sur la Garonne ! Du 22 au 26 juin, la deuxième édition d’Odyssy amènera 36 jeunes volontaires à découvrir les enjeux de l’eau dans le Grand Sud-Ouest. L’évènement, organisée par l’agence de l’eau Adour-Garonne, mêlera épreuves sportives, observation des milieux naturels, visites d’installations et rencontres avec des acteurs de la préservation de la ressource en eau. L’objectif : renforcer la mobilisation citoyenne face au défi climatique.

Pendant 5 jours, 18 filles et 18 garçons âgés de 18 à 25 ans, dont 12 issus d’autres États-membres de l’Union européenne, côtoieront la Garonne de sa source dans le Val d’Aran, en Espagne, jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Ils se rendront ensuite au bassin d’Arcachon, où ils rejoindront l’océan.

Les jeunes se mouillent

Au programme notamment, une randonnée au sein de la vallée de l’Artiga Lin en Espagne et du rafting suivi d’une participation à Plastic Origins (action écocitoyenne d'identification des macro-déchets). Les jeunes visiteront une exploitation agroécologique, une centrale hydroélectrique et une ferme, entre autres. Odyssy met aussi en place deux villages de l’eau, à Toulouse et Bordeaux. L’évènement, ouvert à tous et gratuit, sensibilise le grand public avec des animations et des activités comme l’escape game, les ateliers scientifiques, ou encore le surf virtuel.

Mathis Péan, bordelais de 22 ans, est l’un des 36 jeunes participant à Odyssy. « Sans eau, il y aurait une perte de la biodiversité, pas la possibilité pour nous de se nourrir, et il y a déjà des régions françaises en situation de stress hydrique. Les jeunes en ont conscience, mais n’agissent pas forcément en conséquence, » alerte le jeune bénévole pour l’association surfrider. « L’intérêt d’une aventure comme Odyssy, c’est de rencontrer des jeunes qui partagent ces valeurs et voir ensemble comment on pourrait agir et influencer nos pairs à adopter une attitude plus adaptée. »



Par Nolwenn Tournoux

Crédit Photo : Czapp Árpád sur Pexels