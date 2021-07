Environnement | Au mois d'août, baladez-vous en Gironde !

27/07/2021 | Tout l'été, le Département de la Gironde et Gironde Tourisme proposent de nombreuses idées de balades et ateliers gratuits en pleine nature.

Tous les étés, le Département de la Gironde, Gironde Tourisme et leurs partenaires proposent un éventail de sorties et de loisirs à découvrir partout en Gironde : balades sur les espaces naturels accompagnés d’un guide naturaliste, animations sportives ou de loisirs, opérations dans les bibliothèques, festivals, ateliers… Aqui! vous propose donc une sélection de balades et activités variées, originales et gratuites pour occuper vos week-end du mois d’août.

1/UN BAIN DE FORÊT À HOSTENS



DIMANCHE 1 AOÛT 2021 DE 16H00 À 19H00



Le Shinrin Yoku est une marche (très) lente, alternant découvertes sensorielles, temps d’intériorité et partages, menée par un guide certifié. Cette technique de relaxation profonde consiste à capter l’atmosphère de la forêt grâce à nos sens et d'en tirer tous les bénéfices sur tous les plans de la santé (renforcement du système respiratoire, immunitaire, réduction du stress, ...).

Lieu de rendez-vous : Parking Tour du Lac du Bousquey

Inscription 48h avant.

Accessible aux enfants à partir de 12 ans

Pour en savoir plus :https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/un-bain-de-foret-hostens-9

2/LES CHAUVES-SOURIS SONT NOS AMIES À MIOS

LUNDI 2 AOÛT 2021 DE 20H30 À 22H30



Elles sont méconnues. On pense à tort qu'elles s'accrochent dans les cheveux, qu'elles se nourrissent de sang, qu'elles portent malheur... Les chauves-souris sont pourtant des petits animaux bien gentils et si utiles ! De véritables insecticides naturels… Au cours de cette sortie, au crépuscule, un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne expliquera tout d'abord ce qu'est une vie de chauve-souris : vie nocturne, consacrée à la chasse et à l'élevage des jeunes. Avec quelques particularités comme... Non vous ne le saurez pas à l'avance, il faut venir écouter ces surprenantes révélations. Ensuite, une petite balade permettra de voir juste avant la nuit quelques chauves-souris. Et même d'en entendre, grâce à un détecteur d'ultrasons.

Lieu de rendez-vous : Le bourg de Mios

Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 6 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/les-chauves-souris-sont-nos-amies-0

3/COQUILLAGES DE NOS CÔTES À LÈGE-CAP-FERRET

SAMEDI 7 AOÛT 2021 DE 10H00 À 12H30

Les plages de Gironde présentent un profil particulier : après avoir traversé le cordon dunaire, le naturaliste détective s’emploiera à scruter la laisse de mer dans laquelle indices humains et naturels se côtoient. La marée basse nous laissera enfin collecter et identifier différents coquillages des côtes girondines, ce qui donnera un bel aperçu de la biodiversité que l’on peut y trouver.

Lieu de rendez-vous : Plage du Grand Crohot

Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 10 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/coquillages-de-nos-cotes

Plage de sable avec des coquillages

3/DIMANCHE DÉCOUVERTE À SADIRAC

DIMANCHE 8 AOÛT 2021 DE 15H00 À 18H00

La visite libre de la Maison du patrimoine naturel du Créonnais (MPNC) à Sadirac qui propose un documentaire, une exposition et une bibliothèque et à 15h activités ou balades pour découvrir l’environnement.

Lieu de rendez-vous : Maison du Patrimoine Naturel du Créonnais,

Accessible aux enfants à partir de 5 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/dimanche-decouverte-4

4/LA BOUCLE DE GRAVEYRON À AUDENGE

SAMEDI 14 AOÛT 2021 DE 10H00 À 12H30

Certes & Graveyron: 2 sites chargés d'histoire qui, depuis la saliculture en passant par la pisciculture extensive, sont devenus un haut lieu pour la biodiversité. La boucle de Graveyron: 5.5 km en boucle pour découvrir une mosaïque de milieux naturels et le rôle de l'agriculture dans la gestion du site.. Après avoir eu connaissance de l’histoire du domaine et de sa gestion, vous rentrerez au cœur de sa biodiversité.

Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron

Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 7 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/la-boucle-de-graveyron-6

La ferme de Graveyron

5/CONTES SECRETS DES ÉTOILES ET SOIRÉE ASTRONOMIE AVEC L'ASSOCIATION « ASTROGIRONDE33" À FARGUES-SAINT-HILAIRE

SAMEDI 14 AOÛT 2021 DE 20H00 À 23H00



De 20H à 21H : Un conteur professionnel dévoilera les secrets de nos constellations

De 21H à 23H : Soirée la tête dans les étoiles et découvrez les secrets de notre univers

Lieu de rendez-vous : domaine de la Frayse

Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 3 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/contes-secrets-des-etoiles-et-soiree-astronomie-avec-lassociation-astrogironde33

6/VISITE GUIDÉE DU BOIS DES SOURCES DU PEUGUE À PESSAC

DIMANCHE 15 AOÛT 2021 DE 14H30 À 16H30

La balade vous fera cheminer à travers le Bois des Sources du Peugue de Pessac, site naturel, en partie classé en Espace Naturel Sensible qui constitue le point de départ Ouest de la coulée verte du Peugue. Ce site forestier de 113 hectares représente l’un des plus grands espaces boisés de l’agglomération bordelaise. Il se compose d’une grande diversité d’essences d’arbres, d’un bel étang, d’une lagune et d’une mare, véritables lieux d’observation de la faune et de la flore. Ses différents milieux (terrains humides, forêts de pins et de feuillus) offrent à ce lieu un charme sauvage authentique.

Lieu de rendez-vous : Bois des Sources du Peugue

Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 10 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/visite-guidee-du-bois-des-sources-du-peugue

7/ACCUEIL NATURALISTE - DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU BANC D’ARGUIN À LA TESTE-DE-BUCH

SAMEDI 21 AOÛT 2021 DE 10H30 À 18H00

Les guides naturalistes vous feront découvrir la Réserve Naturelle par le biais d'une exposition et d'un point d'observation des oiseaux.

Lieu de rendez-vous : Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin

Accessible aux enfants à partir de 10 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/accueil-naturaliste-decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-du-banc-50

8/EN-QUÊTE DE NATURE À AUDENGE

SAMEDI 28 AOÛT 2021 DE 10H30 À 12H00

Des serious game, activités qui combinent intention de type pédagogique ou informative et ressorts ludiques, dans la nature pour comprendre l'impact de l'homme sur l'environnement

Lieu de rendez-vous : Domaine de Certes et Graveyron

Réservation obligatoire.

Accessible aux enfants à partir de 5 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/en-quete-de-nature-20

9/DÉCOUVERTE DU MONDE AQUATIQUE À HOSTENS

DIMANCHE 29 AOÛT 2021 DE 14H00 À 19H00

Atelier d’une heure autour de la découverte du monde aquatique avec la FDAAPPMA33. Animations sur la petite faune aquatique, simulateur de pêche.

Lieu de rendez-vous : Relais Nature d'Hostens

Accessible aux enfants à partir de 4 ans.

Pour en savoir plus : https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/decouverte-du-monde-aquatique-0

Atelier pêche

Pour en savoir plus sur toutes les activités proposées et soutenues par le Département :

https://www.gironde.fr/idees-de-sorties



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : Ecosite du Bourgailh