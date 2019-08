Environnement | Bordeaux : la créativité pour sensibiliser à la pollution du milieu marin

09/08/2019 | Ce samedi 10 août, la Surfrider Foundation Europe organise de 16h à minuit une série d’animations autour de l’environnement et de la pollution.

A Bordeaux, le quartier de Bacalan et la terrasse de l’iBoat sont investis ce samedi 10 août après-midi par l’antenne Nouvelle-Aquitaine de la Surfrider Foundation Europe, une ONG fondée en France en 1990, dont le siège se trouve à Biarritz. Cet évènement est donc organisé en partenariat avec l’iBoat et l’association Waterlife Community, qui proposera une partie des animations. L’objectif de cette journée est de sensibiliser le public, à commencer par les jeunes, à l’urgence climatique et aux problèmes de pollution, notamment en milieu marin.

Quand la prise de conscience passe par l’expression artistique. C’est en tout cas ce en quoi croit la Surfrider Foundation Europe, qui organise, le 10 août à partir de 16h, une après-midi de sensibilisation à la pollution et à l’enjeu environnemental, sur la terrasse de l’iBoat et dans le quartier de Bacalan. La Surfrider Foundation Europe est une ONG reconnue pour son expertise du milieu aquatique, notamment sous le volet écologique. « Nous voulons qu’il n’y ait plus de déchets marins et sous marins. Il ne faut tout de même pas oublier que les mers et océans composent 70 % de la surface de notre planète », précise Julien Guénard, chargé d’éducation à la Surfrider Foundation Europe. La création de l’ONG fait d’ailleurs suite à la volonté de trois surfeurs américains qui, en 1984, ont créé une association parce qu’ils en avaient assez de voir des plages sans cesse polluées.

80 % des déchets marins arrivent des grandes villes

Mais alors pourquoi organiser une journée de sensibilisation dans une grande ville comme Bordeaux ? Selon Julien Guénard, la raison est simple : « Ca ne saute pas aux yeux de tout le monde, mais 80 % des déchets marins arrivent des grandes villes. Nous voulons que le plus grand nombre de personnes prenne conscience de cela ». Ce samedi 10 août, la Surfrider Foundation Europe organise donc une série d’ateliers et d’animations gratuites en lien avec l’art, autour du recyclage et de la pollution, aussi bien terrestre que marine. Ainsi, la journée débutera par une collecte de déchets dans le quartier de Bacalan, avant de se retrouver sur la terrasse de l’iBoat, pour construire un hôtel à insectes, confectionner des instruments de musique à partir des déchets, ou créer des oeuvres artistiques, toujours à partir de ces mêmes déchets collectés. « Pour nous, l’art est un langage universel, reprend Julien Guénard, et ça nous permet de mieux atteindre les jeunes, qui, on l’a vu dans l’actualité récente, préfèrent le concret aux discours ».



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : Surfrider Foundation Europe