Environnement | Ça se passe en 2020… Les Assises Européennes de la Transition Energétique

03/01/2020 | 21ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique du 28 au 30 janvier 2020 au Palais des Congrès de Bordeaux…

Pendant 3 jours, près de 3 500 participants issus du monde économique, politique et de la société civile se réuniront au Palais des Congrès de Bordeaux pour vivre les 21èmes Assises Européennes de la Transition Energétique du 28 au 30 janvier 2020. Ces derniers débattront et partageront leur expérience de la transition énergétique des territoires autour d’un programme composé de plus d’une centaine d’événements tels des plénières, ateliers de partage, de cocréation et visites de terrain.

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis coorganisées par Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises Européennes de la Transition Énergétique célèbrent, en 2019, leurs 20 ans. Désireuses d’être un véritable « laboratoire d’idées et un concentré d’expériences », les Assises sont aujourd’hui un vecteur d’inspiration pour tout territoire engagé dans une démarche de transition énergétique. Ces Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux de s’approprier de manière collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, et surtout de partager des expériences réussies et des solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique sur les territoires.

Cette 21ème édition a pour dessein de réunir décideurs, penseurs et acteurs du développement durable autour de la nécessité d’une transition énergétique accélérée. « À l’heure des marches pour le climat, du mouvement #YouthForClimate et d’une prise en considération accrue des enjeux écologiques par les politiques publiques, cette édition 2020 se veut une véritable caisse de résonnance des innovations portées par les différents acteurs de la société et de leur potentiel d’action », précisent les organisateurs.



Au programme

Cette 21e édition sera l’occasion pour les organisateurs, les partenaires et les participants à ce rendez-vous majeur de « réaffirmer les grands axes pour tendre vers une transition énergétique qui soit portée par l’ensemble des maillons de la société civile et des décideurs politiques ». Ainsi, quinze plénières pour décrypter, explorer et s’inspirer se tiendront afin d’offrir une vision globale des grands enjeux actuels en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Elles porteront sur « Générations climat », « Cop 21 : du global au local », « Les contradictions du numérique », « Usages de l’hydrogène » (28 janvier) ; « Quand la mer monte », « Planifier l’énergie autrement », « Résilience des territoires », « Chaleur locale », « 100% d’électricité renouvelable, c’est possible », « Mobilité et logistique urbaine » (29 janvier) ; « Le changement culturel : moteur transition », « Nos engagements, nos actes » (30 janvier).

Egalement plus de 120 ateliers seront proposés pour débattre, partager et coconstruire en partenariat avec les acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires. Cette année, près de 300 contributeurs ont participé à l’élaboration de ce programme, via un appel à contributions lancé en avril dernier. Enfin, six visites thématiques pour découvrir la transition énergétique en action sur le territoire bordelais seront organisées notamment au sein de la Chaufferie Plaine de Garonne Energie, du Site industriel RTE, du Réseau de chaleur des bassins à flot et des Hydroliennes Energie de la lune.

Les Assises Européennes de la Transition Energétique – Du 28 au 30 janvier 2020 – Palais des Congrès de Bordeaux - Programme complet sur www.assises-energie.net



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : AETE