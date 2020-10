Départementales, Régionales: éviter l'erreur des municipales

L'abstention désastreuse lors des élections municipales, au sortir du confinement, aura-t-elle convaincu le président, le gouvernement et les partis politiques qu'il fallait repousser les régionales et départementales, prévues le même jour, en mars prochain ? La mission de bons offices confiée à l'ancien président du conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, aidera sans doute à la décision. Mais, d'ores et déjà, ne doutons pas de la volonté du pouvoir de différer ce rendez vous démocratique d'autant plus important que les collectivités départementales et régionales, dont il dit vouloir en faire des alliées du plan de relance, apportent une preuve supplémentaire de leur proximité des citoyens et des entreprises, en ces temps de crise sanitaire, économique et sociale.