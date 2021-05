Cinq jours pour renouer avec la Nature

| Chèvres, moutons, ânes et poneys, nouveaux agents de la Ville de Pau !

A partir de la fin mai, chèvres, moutons, poneys et ânes vont entretenir 9 parcs de la Ville de Pau pendant 3 mois : le domaine de Sers, les abords de la déchetterie de Bizanos et de Lescar, le parc de la Villa Formose, les pentes de parc de la Villa St Basil’s, les pentes des sentiers du Roy, les pentes Gaston Phoebus derrière le cimetière urbain et le long de l’hippodrome. Ce projet est le fruit d’un partenariat entre la Ville et un éleveur local, pour une gestion plus écologique des espaces verts complémentaire à l’entretien mécanique.