| 2 conférences gratuites autour de l'histoire et le genre de l'alimentation

Dans le cadre de son exposition temporaire "Je mange donc je suis - cultures comestibles" qui explore les facettes biologiques, culturelles et écologiques de l’alimentation, le Musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet (40) organise 2 temps d'échange. Le 9 octobre : une conférence de l'ingénieur agronome sociologue, Eric Birlouez, sur l'histoire du goût « de l'Homo habilis au mangeur du 21ème s. », et le 16 octobre une rencontre avec Nora Bouazzoni, journaliste, autrice et traductrice qui travaille sur l'alimentation et le genre. A suivre sur place ou sur les réseaux sociaux du musée.