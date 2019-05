Environnement | Découvrir à pied ou à VTT le parc naturel régional Périgord Limousin

05/05/2019 | Accessible à pied ou à VTT, le dernier né des circuits proposés par le Conseil départemental s'étend sur 200 kilomètres entre Dordogne et Haute-Vienne.

Depuis 2013, le Département de la Dordogne propose de grands itinéraires sur les 9000 kilomètres de sentiers balisés du plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée. Le dernier circuit proposé est une nouvelle itinérance pédestre au coeur du Parc naturel régional Périgord Limousin. Un voyage de 200 kilomètres pour 7 à 10 jours de marche s'offre aux randonneurs à travers les plateaux et les vallées périgourdines, le bocage limousin et les forêts de châtaigniers. Ce circuit est accessible en VTT. Un guide des "chemins du Périgord Limousin, vient d'être édité.

Et si vous pendant vos prochaines vacances, vous partiez à la découverte des spécificités du parc naturel régional Périgord Limousin (PNR). Et quoi de mieux que le parcourir à pied. Les 200 kilomètres de la Grande boucle du parc sont accessibles gratuitement aux randonneurs à pied et aux vététistes. Cet itinéraire conçu en collaboration avec le conseil départemental de la Dordogne et le PNR est une invitation au voyage à travers le bocage limousin, les forêts de châtaigniers. Une brochure vient d'être éditée et elle est disponible gratuitement dans les offices du tourisme des communes du Parc. La particularité de ce guide très fourni, fourmille de renseignements pratiques, de points de curiosité à voir, d'hébergements de services. Grâce à la proximité des transports en commun (train avec la gare d'Angoulême ou de Thiviers) ou du bus, tout un chacun peut contruire son propre itinéraire, en fonction de sa disponibilité, de ses envies. Un des objectifs de cette grande boucle est aussi de valoriser ce territoire, par l'itinérance douce et d'en faire une destination privilégiée " de pleine nature".

A la découverte de la culture occitane

La principale originalité de cette grande boucle réside dans la rédaction du guide où les récits ont l'accent de la langue d'oc. Il permettent de découvrir les légendes du parc et font la part belle à quelques personnages emblématiques locaux. Une occasion révée de faire connaissance avec la figure mi-humaine, mi-animale du Lébérou, avant pourquoi pas de le croiser en chemin. Pour mieux connaître les 200 kilomètres de chemin, et aller à la rencontre des gens du pays, des rencontres sont proposées du 5 mai au 15 novembre, à travers 10 étapes pour découvrir, voir, et surtout partager. Le premier rendez-vous est fixé le 5 mai au départ de Saint-Saud-Lacoussière. Chaque rendez vous est constuit sur une thématique : exemple autour du châtaignier, les abeilles, le patrimoine bâti, les paysages, les savoir-faire locaux, les contes et les légendes locaux.

Pour s'inscrire aux randonnées : www.pnr-perigord-limousin.fr/Actualités

Guide téléchargeable sur www.pnr-perigord-limousin.fr/Editions.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Parc naturel régional Périgord Limousin