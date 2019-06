Humeurs d'été: Prunes, pommes, olives et rosée matinale

Bon nous y sommes. Et, pourtant, nous ne sommes pas contents, supputant un été caniculaire qui, au fond, serait bien à l'unisson des températures qui explosent, ailleurs, sur cette planète, en Inde ou au niveau du cercle polaire. Et donneraient quitus aux prévisionnistes qui ne rechignent pas à nous promettre que nous n'avons encore rien vu. Réchauffement, quand tu nous tiens... Alors, il va falloir se consoler en mangeant des glaces, au frais, derrière les murs épais des vieilles maisons en pierre de taille, pour ceux qui ont la chance d'y vivre. Des demeures qui protègent de la chaleur beaucoup mieux que les systèmes de ventilation les plus sophistiqués. Et puis prenons le temps, dès le petit matin, quand la rosée avive le vert des prairies et des pelouses, de partir à la rencontre de la nature, de l'écouter s'éveiller et d'anticiper quelque arrosage nocturne, au jardin, le plus tard possible, avec l'espoir que le profit pour les tomates et les haricots sera le meilleur possible.