Environnement | Des dons pour sauver les hérissons

23/12/2019 | La LPO Aquitaine lance une campagne de dons pour la sauvegarde des hérissons du Centre de soins…

Acheter de la nourriture ainsi que des médicaments ou encore du matériel de soins et d’analyse pour les hérissons. Tel est le but de la campagne de dons organisée par la LPO Aquitaine. « Le hérisson détient malheureusement la palme des animaux accueillis avec 743 individus en 2019, souligne l’association, un nombre en constante augmentation ces dernières années d’où cette campagne pour sauver ceux accueillis au Centre de soins… ».

Situé sur le Domaine de Certes-et-Graveyron, propriété du Conservatoire du Littoral, sur la commune d'Audenge (33), le Centre de soins LPO Aquitaine est né en 2003 suite à la marée noire du Prestige. Chaque année, oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens y sont ainsi recueillis pour être soignés et réhabilités dans leur milieu. Soutenu par le Conseil départemental de la Gironde, ce Centre contribue à la sauvegarde de la faune sauvage. En 2018, il a reçu près de 4 300 animaux sauvages. Et en 2019, ce sont plus de 740 hérissons qui ont été accueillis. « Le Hérisson d’Europe est une espèce très menacée, précise la LPO. Si sa durée de vie normale est de sept à dix ans, son espérance de vie est actuellement réduite à moins de deux ans en raison des nombreuses menaces qui pèsent sur lui comme les collisions routières, les pesticides, les pièges, les parasites ou encore les maladies infectieuses ». C’est pour toutes ces raisons que chaque année, bon nombre d'hérissons blessés sont accueillis et soignés au Centre de soins.



Une campagne innovante

Pour sauver ces hérissons, la LPO lance donc un appel aux dons pour tenter de récolter 40 000 €. L’argent reccueilli servira à acheter de la nourriture, des médicaments ou encore du matériel de soins et d’analyse. Un don par chèque est également possible à l’ordre de la LPO Aquitaine⃰ et étant reconnue d'utilité publique, 66 % des dons des particuliers sont déductibles de l'impôt sur le revenu. Cette année, l’association a décidé d’innover dans sa campagne aux dons. Ainsi, une bande dessinée retraçant le parcours du hérisson au Centre de soins sera réalisée. Les internautes pourront alors suivre l’histoire du mammifère emblématique des jardins sur la page Facebook Centre de soins LPO Aquitaine. Aussi, tout au long de la campagne, des quizz, des « Le saviez-vous ? », des petites anecdotes sur le hérisson ainsi que des astuces pour l’accueillir au mieux dans son jardin seront également proposés sur cette même page.

⃰Le chèque est à envoyer à LPO Aquitaine, 433 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : LPO Aquitaine