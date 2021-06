Environnement | Dorie, l'application écotouristique qui fait découvrir l'authenticité de la Dordogne

09/06/2021 | Le Département a dévoilé le 7 juin, sa première application mobile dédiée au tourisme. Le but est de mettre en lumière le patrimoine en favorisant l’écotourisme

Dorie est une application mobile développée dans le cadre de la Maison numérique de la biodiversité du département de la Dordogne. Elle propose aux utilisateurs des parcours de balades pédestres, équestres, ou vélo et points d’intérêt remarquables au sein du département, en leur mettant à leur disposition des contenus interactifs ludiques. Le projet promeut également les valeurs de l’écotourisme et valorise le tissu économique local auprès des visiteurs. Il incite les utilisateurs à la découverte de la faune, de la flore et des mobilités douces.

Envie d’une randonnée au coeur de la nature ? Le Département de la Dordogne vient de lancer une nouvelle application, disponible sur smartphones et tablettes. Son nom de code : Dorie. Développée par l'agence bordelaise Betomorrow dans le cadre de la maison numérique sur la biodiversité, cette application devrait aider touristes et locaux à profiter d'une belle balade, à pied, à vélo et en canoë à la découverte ou redécouverte du Périgord. L’application Dorie est à la fois une mine de renseignements et une façon de promouvoir le patrimoine en incitant les visiteurs à l’écotourisme, c’est-à-dire à la découverte de la faune et de la flore par les mobilités douces.

Tous types de visiteurs peuvent bénéficier de l’expérience offerte par Dorie, qu’ils soient des locaux cherchant à redécouvrir les trésors insoupçonnés de leur terroir, des touristes d’autres régions de France, ou encore des touristes étrangers, l’application étant disponible en langues française et anglaise.« On met en lumière une partie des 9 000 kilomètres de sentiers répertoriés dans les guides papiers », indique Philippe Debet du service tourisme au Département. Comment ? « En sélectionnant des itinéraires peu ou pas connus, comme la balade du Puy des Âges, et en proposant au public des descriptions écrites, des fichiers audios, des vidéos à consulter au moment de la balade ». L'application a coûté 170 000 euros au Département.

Une quinzaine de circuits

En ouvrant l’application Dorie, les visiteurs constateront qu'une quinzaine de circuits sont géolocalisés et opérationnels. Une quinzaine d’autres devraient arriver d’ici la fin de l’été. Classées selon un code couleur (vert pour les promenades nature, orange pour les balades historiques et patrimoine et bleu pour les sentiers en bord de rivières), ces balades proposent de découvrir la Dronne, mais aussi la vallée de l’Auvézère et celle de la rivière Dordogne. Et Dorie, ne se limite pas à un simple service de cartographie. L’application est un véritable outil de travail pour les acteurs locaux du tourisme qui peuvent chacun mobiliser leurs compétences et connaissances du territoire afin de les partager aux visiteurs : écologues, historiens ou encore guides de la région sont impliqués dans la création des parcours Dorie. Des contenus pédagogiques sont ainsi proposés à la consultation dès l’approche d’un point d’intérêt, afin de fournir au visiteur toutes les clés pour comprendre l’écosystème dans lequel il se trouve, et l’histoire passée du lieu. Cette dimension pédagogique est rendue ludique par la diversité des formats interactifs proposés : balades audio, quiz, découverte du paysage en réalité augmentée, des images en 360 ° immersives.

Dorie se veut un outil pratique pour « la promotion d’un tourisme intelligent et enrichissant », selon Germinal Peiro, le président du Conseil départemental. En projet de développement, on pourra bientôt visualiser le nombre de promeneurs qui se trouvent dans les gorges de la Vézère ou sur un circuit et quantifier ainsi l’affluence estivale. «A terme, ce serait aussi aussi un outil de régulation des flux touristiques sur des zones fragiles », indique Philippe Debet, du service tourisme du Département.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : CD 24