Environnement | Eau : Un escape game pour sensibiliser les plus jeunes

04/03/2022 | Les élèves de 6ème du collège Les Eyquems de Mérignac unissent leurs forces pour résoudre les énigmes. L'enjeux : préserver la ressource en eau.

C’est au sein du siège de Bordeaux Métropole, ce mercredi 2 mars, que les élèves de 6ème du collège Les Eyquems de Mérignac ont pu découvrir Héros H2O, un escape game itinérant et interactif conçu de façon à sensibiliser à la préservation de l’eau. Une expo à destination des collégiens et des familles à partir de 10 ans.

« Pour sauver la planète, il faut sauver H2O », indique Valentin Gibaud, animateur et médiateur à Cap Sciences. Voilà le but du jeu de Héros H2O, un escape game ludique et pédagogique destiné principalement aux scolaires et aux familles. H20 est le nom d’un esturgeon dont la vanne d’évacuation est ouverte. Afin de le sauver, les joueurs devront coopérer et se confronter à toute une série d’énigmes : jeux, cartes, schémas, dessins, anecdotes, conseils, devinettes, objets à utiliser, QR codes, bandes dessinées, etc.

« Un outil fabuleux et crucial »

Développé par Bordeaux Métropole, Cap Sciences et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, Héros H2O mêle amusement et prévention sur les enjeux environnementaux. « De façon ludique, c’est un environnement qui va permettre aux jeunes et à tout public d’être sensibilisés à l’écologie, […] à leur consommation en eau et à tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent être faits pour limiter le gaspillage de l’eau de façon générale. […] À travers le jeu, il y a un petit parallèle avec la préservation de l’environnement. Tout au long de l’escape game, les enfants vont accumuler des petites informations qui vont laisser une trace dans la tête », explique Valentin Gibaud.



« C’est un outil fabuleux et crucial pour sensibiliser aux enjeux de l’eau et faire des futurs citoyens avertis », ajoute Sylvie Cassou-Schotte, vice-présidente de Bordeaux Métropole en charge de l’Eau et de l’assainissement. Quelques jours après le 2ème volet du rapport du GIEC qui dévoilait à nouveau des chiffres alarmants et inquiétants, la sensibilisation des jeunes à l’environnement apparait d'autant plus primordial.





Dans le but de toucher largement un nouveau public, la nouvelle génération, « une part du projet qui parle des enjeux de l’eau est présent sur les médias destinés aux jeunes : TikTok et Instagram, où nous cumulons des centaines de milliers de vues », se félicite le directeur général de Cap Sciences, Raphaêl Dupin. Guillaume Choisy, le directeur général de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a quant à lui profiter de l'évènement pour également annoncer à destination du public adulte cette fois, qu’un « colloque sur les micropolluants », composants présents en grande quantité dans la Garonne, sera organisé le lundi 11 juillet 2022 à Bordeaux.





Info en plus :

Itinérant et facilement transportable, l’escape game Héros H2O sera accueilli par 17 communes de Bordeaux Métropole au total. À découvrir gratuitement du 7 au 13 mars à la Maison de la nature de Gradignan. Puis du 14 au 19 mars à la Vacherie de Blanquefort et du 21 au 26 mars à la Maison écocitoyenne de Bordeaux. Les autres dates de la "tournée" métropolitaine de l'exposition sont à retrouvées sur www.bordeaux-metropole.fr



Par Kilian Lavaud

Crédit Photo : Kilian Lavaud