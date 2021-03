| Floirac : création d'un "Baticampus"

Lire

Après avoir vendu son site de Bordeaux, la Fédération compagnonnique régionale (FCR) regroupe l’intégralité de son activité sur celui de Floirac et crée un « Baticampus des Hauts-Garonne ». Agrandissement des surfaces de formation, création d’un espace de restauration et de promotion et création d’un foyer de jeunes travailleurs (64 logements) s’inscrivent dans ce projet. Aquitanis est le maître d’ouvrage et lié via un bail emphytéotique à construction de 53 ans.