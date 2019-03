Environnement | Gironde : bilan et perspectives pour Aménag'eau

12/03/2019 | L'expérimentation Aménag'eau menée par le Département et l'Agence de l'Eau a été lancée en 2013, et un séminaire était organisé à ce propos le mardi 12 mars.

Le Campus Atlantica à Artigues-Près-de-Bordeaux reçoit ce mardi le séminaire sur la mission "Aménag'eau". C'est l'occasion pour le Conseil Départemental de Gironde, qui mène l'expérimentation sur son territoire depuis 2013, de faire dresser un bilan et les perspectives de la mission. Retour sur six ans de projets et ébauche du futur avec Alain Renard, Vice-Président du Conseil Départemental chargé de la préservation de l'environnement, de la gestion des risques, des ressources et infrastructures routières.

Six ans de collaboration entre le Conseil Départemental de Gironde et l’Agence de l’Eau. Lancée en 2013, la mission « Aménag’eau », est menée par le Département à travers tous les projets d’aménagement du territoire. La mission est novatrice sur le plan national. Elle a été initiée et animée par le Département de la Gironde et financée par l’Agence de l’Eau.

Un outil méthodologique et pédagogique

Le principe de la mission est simple d’après Alain Renard, Vice-Président du Conseil départemental de la Gironde en charge de l’environnement : « lors de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), la maitrise d’ouvrage n’avait jusqu’alors pas forcément accès aux données relatives à l’eau (canalisations, nappes, zone inondable, etc.) dès le lancement d’un projet ». « Aménag’eau » permet ainsi de rendre accessibles ces données rapidement. Alain Renard ajoute : « souvent, les structures concernant l’eau étaient sollicitées tard, ce qui provoquait parfois des complications. L’intérêt d’Aménag’eau est justement de pouvoir intervenir sur ce sujet le plus tôt possible, prendre en compte la ressource en eau, les restrictions potentielles et surtout l’environnement, notamment à proximité d’usines polluantes ou de carrières ».

Au-delà de l’aspect méthodologique, Aménag’eau est également un outil pédagogique : « nous sommes intervenus dans d’autres territoires, intra comme extra-départementaux, à la demande de l’Agence de l’Eau, pour témoigner sur le dispositif ». Le Vice-Président du Conseil départemental explique également que l’autre enjeu de la mission, outre environnemental, est « d’aller plus loin dans la structuration des territoires, à travers l’accompagnement des collectivités territoriales qui souhaitent s’approprier la compétence de l’eau. Nous ne sommes pas là pour leur donner des leçons, mais pour les aider à créer le meilleur environnement possible ». Le Département de la Gironde et l’Agence de l’Eau souhaitent maintenir la mission « Aménag’eau », voire la renforcer sur les années à venir.



