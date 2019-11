Environnement | Grand Châtellerault : la centrale photovoltaïque de la Massonne inaugurée

12/11/2019 | Située à Châtellerault, la centrale photovoltaïque au sol de la Massonne composée de plus de 8200 panneaux sur 4,5 hectares a été inaugurée ce mardi 12 novembre

Ce mardi 12 novembre, SERGIES, filiale d’Energies Vienne spécialisée dans les énergies renouvelables, et Grand Châtellerault ont inauguré la centre photovoltaïque de La Massonne à Châtellerault. Une installation particulière puisqu’elle est dotée de panneaux qui suivent la progression du soleil au fil de la journée. La centrale devrait produire 3 578 mégawattheures chaque année, soit l’équivalent de la consommation d’électricité de 2 000 habitants (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Cet équipement s’inscrit dans le plan climat air énergie territorial 2018-2024 de Grand Châtellerault. D’autres investissements de ce type devraient voir le jour dans une communauté d’agglomération très attachée aux énergies renouvelables.

Visible depuis l’Autoroute 10 et depuis la route qui vient de Richelieu, un champ peu ordinaire. Les 8 236 panneaux photovoltaïques dressés sur des pieux sont alignés avec symétrie sur 4,5 hectares. Il s’agit de la centrale photovoltaïque de la Massonne, nom du lieu-dit où elle se situe à Châtellerault. Cet équipement vient d’être inauguré ce mardi 12 novembre après qu’il ait été mis en service le 31 décembre 2018. Il est 9 heures. Les panneaux, que l’on peut aussi appeler modules, sont toujours à la perpendiculaire du sol. Un timide bruit de crémaillère se fait entendre et sans qu’on ne le remarque trop, les panneaux s’orientent vers le soleil qui perce peu à peu le plafond nuageux. Les onduleurs s’enclenchent. Le compteur indique une production de 140 kilowatt au départ, sans rien faire ou presque.

Des panneaux équipés de trackers

La centrale photovoltaïque de la Massonne est particulière. En effet, c’est la première sur les quatre en service dans la communauté urbaine de Grand Châtellerault a être équipée d’un système de trackers. Grâce à lui, les panneaux peuvent suivre la progression du soleil. Orientés Est-Ouest, les modules pivotent donc au fil de la journée grâce à une vis et des moteurs qui entraînent des crémaillères. Un système mis au point par la société bordelaise Exosun. « Il n’est pas obligatoire que le rayon viennent frapper à 90 degrés, explique le directeur des opérations SERGIES, la filiale qui gère ce site, Hervé Lecomte. Les panneaux se règlent aussi en fonction de l’ombre ». Ils sont donc optimisés pour produire le plus d’électricité possible grâce aux rayons du soleil.

En terme de production, chaque année, 3 578 mégawattheures seront générés. Cela correspond à la consommation annuelle de 2 000 habitants (hors chauffage et eau chaude sanitaire). « Avec cette énergie, un TGV peut parcourir 18 000 kilomètres », précise Hervé Lecomte qui s’est amusé à trouver des équivalences. L’électricité produite passe ensuite par des onduleurs avant d’être reliée au réseau haute tension de 20 000 volts. « Elle sera consommée au plus près. La puissance de 2,7 mégawatts chevaux correspond à ce qu’il faut pour alimenter la zone d’activités du Sanital située en contrebas », explique le directeur des opérations SERGIES. Cette énergie est revendue à EDF au tarif de 9 centimes du kilowattheure.

Un investissement de 3,74 millions d’euros

Ce projet de centrale photovoltaïque au sol a débuté en 2013. Il fallait trouver une fonction à cet ancien site d’enfouissement. Impossible d’y faire des aménagements urbains. « Finalement sur ce terrain, on ne pouvait rien faire d’autre. Il a fallu faire des études pour trouver une fonction intelligente », explique Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de Grand Châtellerault. JIT solaire développe ce projet avec la communauté d’agglomération. SERGIES, qui est une filiale du groupe Energies Vienne au service des énergies renouvelables, est propriétaire et va exploiter ce site durant 30 ans. Le coût de cette centrale photovoltaïque est de 3,74 millions d’euros. Cette installation a bénéficié d'une subvention régionale de 223 178 euros, sous la forme d'avance remboursable de la part du fonds de résistance de la région Nouvelle-Aquitaine.

Cette centrale de la Massonne va permettre de produire de l’électricité locale . Elle a également été créatrice d'emplois dans le bassin du châtelleraudais. « C’est véritablement du circuit court », félicite Jean-Pierre Abelin. Même si l’électronique vient d’Asie, les panneaux sont assemblés dans une usine de Châtellerault : VMH Énergies. « Entre ce projet-là et tous les autres que nous avons réalisé, nous avons fait travailler entre 30 et 40 personnes pendant deux ans à VMH pour l’assemblage des panneaux », précise Hervé Lecomte.

Quatre centrales photovoltaïques sur Grand Châtellerault

Grand Châtellerault est plutôt à la pointe en matière de photovoltaïque. Au total, quatre centrales sont en service à La Massonne, aux Nonnes, à Saint-Sauveur, à Dangé Saint-Romain et en 2021 une autre devrait voir le jour à Naintré. Jean-Pierre Abelin se souvient avoir fait appel à SERGIES dès 2009 pour équiper le toit du Centre Technique Municipal de sa ville, Châtellerault. « Il était composé d’amiante et à l’abandon, il fallait quelque chose de rentable », confie le maire de Châtellerault. Plus de 2 100m2 de panneaux photovoltaïques ont été installés. « Cela valait le coup, car à l’époque on revendait l’électricité 60 centimes du kilowattheure », poursuit-il. Cependant aujourd’hui, les panneaux sont plus compétitifs . « Pour un investissement deux fois plus élevé, on peut acquérir une centrale dix fois plus grande », précise Hervé Lecomte.

Cette nouvelle centrale photovoltaïque du lieu-dit de la Masonne s’inscrit dans le cadre du plan climat air énergie territorial de Grand Châtellerault de 2018 à 2024. Grâce à ces quatre centrales photovoltaïques, la part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique du territoire est de 16%. Ce projet n’est pas le dernier. Hormis Naintré prévu pour 2021, elle planche sur du stockage de cette énergie du côté de Saint-Sauveur. La production d’énergies renouvelables paraît donc une priorité. Quant à SERGIES, elle exploite 56 mégawatt d’installations photovoltaïques, soit 65 gigawattheures de production ; 10 parcs éoliens comprenant 47 éoliennes, pour 96 mégawatt, soit 195 gigawattheures de production et elle participe dans 3 unités de méthanisation en fonctionnement. Au 31 décembre 2018, cette filiale spécialisée en énergies renouvelables produit 37% de la consommation électrique des clients résidentiels du territoire (le niveau national est de 22,7%). Un niveau encourageant et un engagement sur le département de la Vienne qui figure plutôt à la pointe des énergies renouvelables.



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr