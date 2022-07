Environnement | La Dordogne, à découvrir à pied, à vélo ou en canoë

04/07/2022 | Jusqu'au 10 juillet, la maison départementale du tourisme de Dordogne enfile ses chaussures de marche ou son VTT et devient la maison de la randonnée.

Pour le démarrage de la saison touristique, la maison départementale du tourisme de la Dordogne, située à Périgueux, propose un moment dédié à la randonnée jusqu’au 10 juillet, qui permettra au public de découvrir une grande diversité d’offres autour des mobilités douces et des promenades thématiques. Les guides et circuits de randonnées sont accessibles gratuitement à la Maison départementale du tourisme ou sur le site internet du Conseil départemental de la Dordogne, ou encore dans les offices du tourisme du département.

La Dordogne est une terre idéale pour les balades à pied, à vélo, mais aussi en canoë : si ces modes de déplacement ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre pour des trajets utilitaires domicile-travail, les activités de pleine nature ont le vent en poupe et le Département, face à la demande croissante, a édité plusieurs guides.

Des exemples de nouvelles idées d'itinéraires sont regroupées dans la troisième édition des "10 belles balades et randonnées autour des villes et villages fleuris de Dordogne". Ce guide regroupe des randonnées tout public, pas plus longue qu'une douzaine de kilomètres et met en valeur les communes qui font un effort d’embellissement. Autre proposition mise en avant par le département, des balades destinées à découvrir les plus beaux panoramas, en lien avec le CAUE. Un nouveau chemin de randonnée « Harrison Barker », dans la Double, long de 130 km conduira le randonneur sur les traces de ce journaliste anglais du XIXe siècle.

Nouvelles tendances

La collectivité édite également une carte de 5 nouveaux circuits autour des gorges de l'Auvézère, à faire en trois jours ou plus. « Les randonnées en marguerite ou étoile correspondent à une forte demande des touristes », souligne Sébastien Regner, du service tourisme du Département.

Un autre fascicule développé en partenariat avec la SNCF, "la Dordogne sans pétrole", regroupe 21 idées d'itinéraires accessibles depuis les gares du département: c'est l'incitation portée par le Département et la Sncf, avec le retour des beaux jours, pour imaginer des séjours en Périgord combinant déplacements en train et balades à pied ou à vélo. « L’option du train vient s’ajouter au choix de voyager en douceur en reliant les parcours de randonnée à pied ou à vélo repérés », indique Sylvie Chevallier, présidente du Comité départemental de tourisme. Il s’agit de structurer. « Nous essayons de donner l’exemple, de montrer que cette autre façon de découvrir le département est possible. On retrouve de l’espace et du temps. »

Un sentier de grande randonnée de pays sanctuarisé

Un nouveau sentier de grande randonnée de pays "La ronde des villages" va également être sanctuarisé d’ici l’automne : il s’agit d’une randonnée de 173 kilomètres autour d'une vingtaine de villages du pays de Fénelon. Il emprunte à plus de 90 % des chemins inscrits au PDIPR et des chemins ruraux, qui devraient à terme être inscrits au plan. Ce projet est porté par le comité départemental de randonnée pédestre qui a un autre dossier d’ampleur. « Nous avons aussi le souhait de créer un nouveau GR, le GR 89, qui aura pour thème Michel de Montaigne, l’auteur des Essais. Cet itinéraire part de Lyon et va jusqu’à Bordeaux, et passe par le château de Michel de Montaigne. Il emprunte pour partie la voie de Vézelay du chemin de Saint Jacques de Compostelle, déjà balisé. Nous espérons voir aboutir ce dossier d’ici l’automne », indique Georges Florenceau, le président du comité départemental.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr