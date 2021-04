Environnement | Le bioGNV s'installe à Bassens

06/04/2021 | La station de BioGNV de Bassens a été inaugurée le 1er avril. Elle permettra d'avitailler la flotte girondine des autocars régionaux.

Si l’hydrogène fait parler de lui comme étant une solution pour l’avenir, la star du jour, c’est le bioGNV, qui s’empare davantage de la Nouvelle-Aquitaine pour sa flotte de cars régionaux. Après le bioéthanol et l’Oléo 100 (carburant 100% Colza français) Citram Aquitaine continue, pour le compte de la Région, de s’inscrire dans cette transition écologique. Notamment en répondant au défi NéoTerra, feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique. Un de ses onze objectifs est d’« accompagner le développement de motorisations alternatives ».

1,5 million d’euros. C’est le coût de l’investissement pour donner naissance à la station biogaz sur le dépôt d'autocars régionaux de Bassens. S’ajoute à cela l’achat de 50 véhicules, tout en sachant que « les cars qui roulent au biogaz coûtent plus chers que ceux qui roulent au gazole », précise Nicolas Raud, directeur de Citram Aquitaine.

Depuis janvier 2021, le réseau de transport régional fait rouler des cars au bioGNV. Si c’est fait, c’est que c’est bien ! Mais pourquoi ? D’abord, le BioGNV est un gaz naturel obtenu par la méthanisation de déchets organiques et végétaux. Vous l’aurez compris, l’impact écologique est ce qui a poussé Citram à alimenter ses 50 cars avec ce gaz. « On est dans une urgence climatique où il faut trouver des solutions alternatives au gazole, afin de moins réchauffer la planète », explique Nicolas Ruaud. Le bioGNV représente une réduction de 65% des gaz à effet de serre, contrairement au diesel. On est donc sur une économie des émissions polluantes avec « plusieurs milliers de kilomètres parcourus sur le territoire avec du bioGNV ».

Double enjeu

L’enjeu est environnemental, mais pas que. L’économie entre aussi en compte dans ce projet de transition écologique. Le choix a été fait de favoriser le circuit court, avec un bioGNV d’origine 100% girondine. Effectivement, c’est Gaz de Bordeaux qui fournit la station en gaz, et elle s’appuie également sur 3 méthaniseurs qui se trouvent dans le Médoc. Deux méthaniseurs d’origine végétale et un permettant la valorisation des eaux usées et des stations d’épuration. « Cela a beaucoup de sens pour nous le circuit court. On va transporter des girondins avec des produits méthanisés sur le territoire. On est sur un modèle qui nous semble vertueux », argumente Nicolas Raud, fier. « Quand on a cherché des fournisseurs, on en avait qui étaient très compétitifs niveau prix, mais qui garantissaient un gaz qui venait d’Irlande. Donc ça n’avait plus beaucoup de sens. C’était important pour nous de trouver des attestations d’origine sur une méthanisation et une valorisation de déchets qui soient faites sur le territoire ».

La station BioGNV Citram Aquitaine a été inaugurée le 1er avril. Sans aucune farce, et après deux mois et demi de chantier, Renaud Lagrave, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge des Transports et des Infrastructures ; Pascal Morganti, directeur régional de Transdev Nouvelle-Aquitaine, et Nicolas Raud, ont fièrement présenté ce projet. Si économie et écologie sont au coeur de la station, la sécurité l’est tout autant ! Des aménagements de sécurité ont également vu le jour avec notamment des outils de détections de gaz, un système de ventilation et d’évacuation en toiture, un éclairage suffisant ainsi que des équipements d’urgence. La station a une capacité de production de 1200 kg/heure, ce qui représente un avitaillement de 10 véhicules/heure. En moyenne, il faut 6 minutes pour faire le plein d’un car.

Sont concernées, les lignes :

201 : Bordeaux Buttinière - Blaye par Bourg-sur-Gironde

202 : Bordeaux - Ravezies - Balye par Pugnac

402 : Bordeaux Stalingrad - Branne par Camarsac

404 : Bordeaux Stalingrad - Créon

407 : Bordeaux - Créons par Fargues Saint-Hilaire

501 : Bordeaux Stalingrad - Langon par Cadillac

601 : Bordeaux - Lège Cap Ferret

602 Bordeaux Pellegrin - Cestas (sous traitée)



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Aqui.fr