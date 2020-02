Environnement | Le Bus "Mission Energie" démarre son tour de France à Bordeaux

19/02/2020 | Le 17 février avait lieu l’inauguration du projet de la fondation GoodPlanet, le bus « Mission Energie » à Bordeaux.

Le 17 février avait lieu l’inauguration du projet de la fondation GoodPlanet, le bus « Mission Energie » à Bordeaux, Place de la Victoire. Ce bus hybride tournera dans toute la France afin de proposer à des structures scolaires et aux enfants en général une sensibilisation à la surconsommation d’énergie. L’initiative Mission énergie, lancée en mars 2019, se trouve aujourd’hui à un tournant de son projet avec le début de la tournée du bus dans 22 villes de France. Le bus restera à Bordeaux du 17 au 26 février.

« Le problème de la consommation d’énergie n’est pas suffisamment abordé dans les programmes scolaires », déplore Mathieu Gay, chef de projet Mission Energie. La question de la consommation énergétique et de son impact sur l’environnement doit aujourd’hui devenir une problématique centrale auprès des populations qui doivent posséder toutes les informations afin de bien comprendre les enjeux autour de leur consommation d’énergie. Les premiers qu’ils faut viser selon Mathieu Gay ce sont les enfants, « il y a un réel manque de connaissance au niveau des énergies et c’est pour cela que l’on a créé ce projet qui grâce à des outils comme des fiches pédagogiques ou des vidéos animées par Jamy Gourmaud de l’émission « C’est pas sorcier », permettent à des public jeunes de se familiariser avec ce problème ».

Informer 10 000 élèves, de l’école primaire jusqu’au lycée

La Mission Energie, c’est surtout pour Mathieu et ses équipes l’occasion de venir en région sur les territoires pour informer près de 10 000 élèves de l’école primaire jusqu’au lycée. La mise en place du Bus Mission Energie, c’est aussi une manière de développer des modes d’apprentissage ludiques et innovants, on peut notamment citer la mise en place d’un Escape Game au dernier étage du bus dans lequel les visiteurs doivent identifier les appareils responsables de la surconsommation énergétique du lieu. Les plus jeunes pourront découvrir en extérieur une série de modules déclinant plusieurs machines responsables de la production d’énergie, afin qu’ils puissent mieux comprendre d’où provient l’électricité. Pourtant mettre une image sur la production d’énergie peut ne pas suffire et les équipes de Mission Energie ont décidé de mettre en place un vélo raccordé à un écran qui donnera en direct l’équivalent de l’énergie produite par le pédalage et de ce qu’il serait nécessaire pour alimenter une maison et les différents appareils qu’elle contient.

Cibler les enfants et les jeunes ce n’est pas anodin, selon Mathieu Gay, « les jeunes publics peuvent devenir des ambassadeurs de nos idées quand ils rentrent chez eux, auprès de leurs parents et de leurs familles ».

« Deux tiers des émissions de gaz à effet de serre sont la conséquence d’une surconsommation d’énergie »

L’initiative Mission Energie est financée notamment par Antargaz dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE), le budget global investi dans le projet est de 3 millions d’euros. La fondation GoodPlanet à l’origine du projet est aussi partenaire du Ministère de la transition écologique et solidaire et de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), ce qui confirme qu’aujourd’hui tous les acteurs qu’ils soient des entreprises, des institutions ou des associations sont mobilisés pour donner aux populations la possibilité de s’emparer de la transition écologique à leur échelle en leur offrant les clés pour réduire leur consommation d’énergie et c’est le projet dans lequel s’inscrit la Mission Energie. La place que tient la réduction de la consommation d’énergie dans la transition écologique est proportionnelle à son impact sur le climat, « Deux tiers des émissions de gaz à effet de serre sont la conséquence d’une surconsommation d’énergie », s’alarme Mathieu.

Plus d'informations : missionenergie.goodplanet.org



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Aqui.fr