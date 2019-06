Environnement | Le « oui mais » du Parc Marin au grand port de La Rochelle

20/06/2019 | Le conseil de gestion du Parc Marin a rendu un avis conforme favorable assorti de réserves et de prescriptions sur le projet « Port Horizon 2025 »

38 votes favorables et 13 votes défavorables, sur les 51 suffrages. C’est le résultat du vote opéré par les membres du comité de gestion du Parc Marin de l’estuaire et de la mer des pertuis, mi juin, au sujet du développement du port Atlantique de La Rochelle. Le conseil de gestion donne ainsi son aval au projet, mais assorti de demandes de révisions d’un certains nombres de points, notamment concernant les travaux. Le Parc Marin craint notamment une forme de pollution et de création d’une certaine turbidité des eaux, qui ne manqueraient pas de perturber la faune et la flore locale.

L’activité de commerce du port Atlantique étant exponentielle, celui-ci prévoit de pouvoir accueillir davantage de navires et de développer ses filières historiques que sont les céréales, l’engrais et l'alimentation animale, voire d’attirer de nouvelles activités à fortes valeurs ajoutées. Il prévoit donc un vaste projet de réaménagement de son site à l’horizon 2025. Nommé « Port Horizon 2025 », il planifie notamment la création d’un nouveau terminal sur Chef de Baie, la création d’un troisième terminal pour le site de l’Anse Saint-Marc, l’aménagement de 35 hectares de terre-pleins sur la zone de La Repentie et l’approfondissement des accès nautiques.

« Bien que le projet d’aménagement soit majoritairement situé dans l’enceinte portuaire, les travaux sont susceptibles de générer des effets dans une aire beaucoup plus vaste au niveau des pertuis Breton et d’Antioche », a noté le consortium, « Les pertuis, zones côtières abritées par les îles, sont caractérisés par un faible renouvellement des masses d’eau et leur richesse écologique est très dépendante de la qualité de l’eau, sous influence des activités maritimes et terrestres. Les enjeux environnementaux sont donc majeurs dans ce contexte avec 3 aires marines protégées. » Le conseil a donc demandé au port de prendre des mesures pour maitriser les niveaux de turbidité de l’eau et que « des mesures complémentaires de suivis biologiques soient réalisées après autorisation, sur les poissons en particulier », « ces opérations pouvant provoquer des dépôts de particules fines sur les habitats et espèces et générer des effets négatifs ».

Deux appels à projets

Le Parc Marin a profité de cette réunion pour valider deux appels à projets visant à soutenir les acteurs du territoire (associations, collectivités, etc.) désireux de porter des actions innovantes visant à protéger l’espace marin. Le premier appel à projets portera sur les initiatives visant à faire connaître et à respecter les écosystèmes marins présents dans le Parc et/ou à restaurer les écosystèmes marins en testant des solutions techniques innovantes à moindre impact sur le milieu marin. Le deuxième appel à projet vise à soutenir financièrement les écoles s’engageant dans la démarche « aires marines éducatives » (AME). « Une AME est une zone maritime littorale de petite taille qui est gérée de manière participative par les élèves et les enseignants d’une école primaire suivant des principes définis par une charte », selon la définition du Parc Marin, « Elle constitue un projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et de protection du milieu marin par des jeunes publics où la classe est placée au sein d’une dynamique territoriale. »

Le montant total attribué par le Parc est de 80% du montant total (TTC) du projet, cumulable avec d’autres aides publiques (à condition de rester dans ces 80% d’aides). La diffusion du règlement se fera à partir du 28 juin sur le site web du Parc naturel marin et les dossiers seront à envoyer au plus tard le 16 septembre 2019.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif