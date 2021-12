Environnement | Le World Impact Summit, catalyseur de solutions pour la planète

03/12/2021 | La quatrième édition du World Impact Summit ou Sommet international des solutions, se tient à Bordeaux les 2 et 3 décembre et réunit les entreprises et acteurs de l'économie d'impact.

Ces 2 et 3 décembre 2021, se tient, au Palais de la Bourse à Bordeaux, la 4e édition du World Impact Summit, ou le sommet international des solutions pour la planète, un événement mixant présentiel et digital destiné à réunir tous les acteurs de l’économie d’impact et les inviter à déployer des solutions concrètes existantes pour le bien de notre planète. Au programme, tables rondes, conférences, ateliers techniques, un village de solutions réunissant plus de 300 innovations… tout cela sur quatre demi-journées thématiques, objectif zéro carbone, économie circulaire, relance durable par les territoires et enfin, nature et biodiversité.

Pour cette 4e édition, « 5 000 visiteurs sont attendus » indique Nicolas Pereira, fondateur et Président du World Impact Summit, ainsi que des « speakers et experts de renom tels que Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique ».

Un événement qui s’inscrit dans un contexte « alarmant » affirme Nicolas Pereira, mais qui devrait « révéler nos capacités à nous adapter et nous transformer ». « La crise sanitaire et les résultats de la COP26, nous renforcent dans notre démarche, notre ambition et notre volonté d’agir concrètement pour la planète » explique le fondateur du World Impact Summit, « les entreprises doivent donc se saisir urgemment des objectifs climatiques pour soutenir l’action des États ».



Dans l’urgence climatique grandissante, l’eau et sa préservation apparaissent comme des enjeux universels, mis à honneur lors de cette édition 2021. « L’eau, sa préservation et son utilisation, sont des causes fondamentales qui deviendront, sans aucun doute, de plus en plus problématique » affirme Nicolas Pereira, « c’est là l’objectif du WIS 2021, démontrer, grâce à des conférences, ateliers ou propositions de solutions, l’importance de cette ressource dans la mutation de notre société et de nos modèles économiques ». Transition dans les usages de l’eau, réutilisation des eaux usées ou encore restauration des écosystèmes aquatiques… autant de sujets abordés et un angle spécifique donné aux enjeux de préservation de la ressource en eau au sein d’un espace dédié, appelé Agora de l’Eau, en partenariat avec l’Agence de l’eau Adour Garonne.





Rassembler les acteurs qui participent à la transition écologique

À l’occasion de cet événement, sont présentés, au sein du « Village des Solutions » plus de 300 solutions innovantes à destination des entreprises pour répondre aux problématiques RSE. Parmi ces solutions, Grainette, une jeune entreprise qui propose des « bombes à fleurs » sortes de capsules végétales qui permettent selon Gautier Chevalier, associé de Grainette, de « fleurir très facilement balcon, jardin ou quartier, dans le but de nourrir les insectes pollinisateurs en déclin ». C’est, en effet, à la suite d’un rapport alarmant sur le déclin des pollinisateurs en Europe, que Grainette est née répondant à un besoin urgent de « nourriture », soit de fleurs pour ces insectes. « Mais, c’est aussi », explique Gautier Chevalier, « une façon, simple et rapide, de mettre les gens en action au service de la biodiversité ».



Mais Grainette s’adresse d’abord aux entreprises et surtout à leur communication, en leur permettant de remplacer goodies peu éco-responsables, bien souvent en plastique, par ces capsules végétales et donc, un véritable engagement en faveur de la biodiversité. « J’ai entendu beaucoup de discours d’entreprises qui exprimaient la volonté de s’engager, mais continuer à distribuer toutes sortes de goodies en plastique » déplore Gautier Chevalier, « notre ambition est donc de leur permettre de mettre en adéquation leurs discours et leurs actions, en distribuant plutôt un cadeau promotionnel à impact positif ».

La crise sanitaire ayant un peu compliqué les relations professionnelles, Grainette a diversifié son offre pour l’adapter au grand public, en commercialisant leur produit chez des fleuristes ou jardineries. Une action simple et participative qui a déjà permis la pousse de plus de 10 000 000 fleurs à butiner et convaincu 210 entreprises & collectivités.

Le stand de Grainette au WIS 2021



Par Margaux Renaut

Crédit Photo : World Impact Summit 2021