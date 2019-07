Environnement | Les arbres en liberté au Jardin botanique de Bordeaux Bastide

18/07/2019 |

Dans le cadre de la saison culturelle 2019, le Jardin botanique de la Bastide présente dans ses salles jusqu’au 15 octobre une exposition qui relate l’histoire des arbres intégrés dans la ville. Le film d’animation « Une histoire d’arbres » retrace les étapes de la vie des arbres mais aussi les contraintes qu’ils subissent au fil de leur vie, soumis au manque de place et à la pollution d’un environnement minéralisé, en liberté conditionnée. Partez ensuite à l’aventure dans la métropole bordelaise pour retrouver les arbres qui ont inspiré cette jolie exposition avec sous le bras une carte qui les répertorie ou en les localisant grâce à l’application Izi Travel.

Les arbres de la Liberté eurent pour précurseurs les arbres de mai que l’on plantait autrefois pour célébrer l’arrivée du printemps. En 1789-90, la coutume devint le symbole de la Révolution, qui détourna ce culte à son profit. Ainsi à Saint-Gaudent dans la Vienne, un chêne d’une forêt voisine fut-il transplanté au milieu de la place du village. Il commémorait l’implantation de la nouvelle équipe municipale suite à la Révolution récente. Les plantations d’arbres de la Liberté gagnèrent rapidement toute la France. En 1791, Paris en comptait 200. Louis XVI en fit même planter un dans le jardin des Tuileries. Le jour de l’inauguration, l’arbre de la Liberté était enrubanné, fleuri. On prononçait des discours patriotiques et on écoutait des chœurs d’enfants. La cérémonie s’achevait par des danses et un banquet. A Bordeaux, la rue de l’Hôtel-de-Ville s’est appelée auparavant rue de L’Arbre-Chéri qui évoque la plantation d’un arbre de la Liberté en 1793. Une coutume républicaine symbolique qui s’est exportée. A Haïti, l’arbre palmiste de la Liberté, surmonté du bonnet phrygien rappelle sur les armoiries et le drapeau, la fondation de la République en 1804.

« Nous souhaitions nommer cette exposition Les arbres de la Liberté par rapport à la Révolution française puis nous nous sommes aperçus qu’il ne restait pas beaucoup d’arbres de cette époque. Alors, nous avons changé le nom de l’exposition pour Les arbres en liberté » explique Laurent De-Rul, le responsable du service accueil et animation du Jardin botanique de la Bastide.

Arbres remarquables ou improbables

On peut localiser les arbres de Bordeaux sur le site Bordeaux.fr et les arbres photographiés présents à l’exposition grâce à l’application Izi Travel. La métropole bordelaise compte parmi ses arbres plus de 16 arbres labellisés entre 2007 et 2017 arbres « remarquables » par l’association ARBRES en raison de l’âge, de l’histoire, de la croyance, des critères esthétiques ou biologiques. Parmi ces arbres, on trouve le chêne pédonculé symbolique du port de Cavernes à Saint-Loubès ou ce pacanier du Jardin public planté en 1856 et symbole de l’amitié franco-américaine.

Remarquables ou parfois improbables comme ces arbres qui ont poussé l’audace jusqu’à s’établir sur les toitures de la base sous-marine ou ce chêne vert, qui au lieu de grandir à la verticale comme ses congénères, a choisi une position allongée au parc Rivière de Bordeaux. Dans ce même lieu, un micocoulier s’est installé dans un vieux tronc de chêne pour y prospérer tel un bernard-l’ermite. Ne pas oublier non plus la jolie glycine de plus de cent cinquante ans qui s’entortille le long de la façade de l’hôtel de Ragueneau au n° 71 de la rue du Loup, qui était l’adresse des anciennes Archives municipales.

Dans le cadre de l’exposition, des visites guidées et des ateliers sont organisés pour les enfants en juillet. On leur propose ainsi la réalisation d’un herbier artistique sur tissu à partir d’une méthode d’impression japonaise (tataki-zomé) ou encore un parcours de découverte des arbres du Jardin botanique.



Par Elisabeth Guignaud Le Berre

Crédit Photo : Elisabeth Guignaud Le Berre