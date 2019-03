Environnement | Une nouvelle identité visuelle pour Les Vignerons de Buzet

24/02/2019 | Lors du salon dédié aux professionnels du vin, Wine Paris, Les Vignerons de Buzet ont dévoilé leur nouvelle identité visuelle tournée vers la transition écologique.

Du 11 au 13 février dernier, Les Vignerons de Buzet étaient présents à Wine Paris, le salon dédié aux professionnels du vin, Porte de Versailles, à Paris. Ces derniers en ont profité pour dévoiler leur nouvelle identité visuelle. Une image qui se veut sociétale, durable et environnementale. Ils sont également présents lors du Salon International de l'Agriculture du 23 février au 3 mars 2019 sur le stand du Lot-et-Garonne.

Née en 1953 sur les bords de la Baïse, la coopérative viticole lot-et-garonnaise, Les Vignerons de Buzet, a obtenu dans les années 70 l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Cette structure est « engagée depuis plus de dix ans dans une viticulture respectueuse de l’homme et de la nature », tient à souligner Alix Rovira, en charge des relations publiques. Et d'ajouter, « et cela passe par une réduction de l’usage des produits chimiques, une restauration de la biodiversité, une présentation du capital solaire et une meilleure gestion des ressources ». Choisir Wine Paris pour présenter sa nouvelle identité visuelle sur son stand fut pour la Coopérative un bon moyen de se faire connaître aussi bien par les acteurs de la grande distribution, de la restauration que des cavistes, ainsi qu'une belle occasion de « réaffirmer notre engagement fort celui de faire un vin bon et propre du point de vue environnemental et de la santé mais aussi de manière éthique et pérenne, le tout dans une optique du respect de l’homme et de la nature. »

Une identité visuelle tournée vers une transition écologiqueL’objectif de cette nouvelle identité visuelle est d’apporter une cohérence au niveau des différents packagings. Quel que soit le circuit de distribution choisi, les bouteilles provenant de la coopérative Les Vignerons de Buzet « n’étaient pas reconnaissables. Elles n’offraient aucune unité. Quant au logo, il était à peine visible. » Désormais, et grâce au travail de collaboration de trois agences (agence de design, de communication centrée sur les discours et d’éco-conception), « nous proposons une identité visuelle qui est déclinable, tant pour les capsules qui seront identiques pour les bouteilles vendues en grandes surfaces que pour les étiquettes pour les bouteilles du circuit caviste. » Ce nouveau logo VB sera accompagné du slogan « Nous, les Vignerons de Buzet ». Ce travail d’éco-conception permettra également des économies de coût et de matières premières. A ce titre, Les Vignerons de Buzet ne feront plus usage « des étiquettes collées qui utilisent un support papier, la glassine, difficilement recyclable. Seules les étiquettes traditionnelles seront employées. Livrées en paquet de feuilles volantes, elles seront apposées sur les bouteilles grâce à de la colle végétale. Les encres de notre charte graphique seront également moins nocives pour l’environnement. »



Par Alizé Sibella

Crédit Photo : Les Vignerons de Buzet