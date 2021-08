20/08/21 : Du 9 au 15 août (semaine 32) le virus circule toujours très activement en Nouvelle-Aquitaine même si on observe une baisse du taux d’incidence (190,1/100 000 hab. contre 199/100 000 hab. semaine 31) et du taux de positivité à 3,2 % (4,3 % semaine 31)

19/08/21 : Le 21 août, le tram A reprend son service entre les stations "Stalingrad" et "Fontaine d’Arlac" mais la ligne reste interrompue entre "Fontaine d’Arlac" et "Le Haillan Rostand" jusqu’au 5 septembre pour finaliser son raccordement vers l’Aéroport.

19/08/21 : Les 26 et 27 août, dans le cadre de la 3ème édition de la manifestation Aginum, consacrée à l’inclusion numérique, des experts échangeront sur des actions et des initiatives de lutte contre la fracture numérique sur le territoire métropolitain et au-delà+ d'info

18/08/21 : VACCIN - À la date du 16 août 2021, 316 616 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin dans le département soit 72,4% de couverture vaccinale. 260 569 personnes bénéficient d’un schéma vaccinal complet représentant 59,6 % de couverture vaccinale.

17/08/21 : La Ville de Périgueux organise mercredi 18 août, place du Clautre, la première Nuit Gourmande de l’été. Dans une ambiance musicale live de jazz et d'électro swing, le public pourra dès 19 h déguster sur place des produits de 18 producteurs locaux.

17/08/21 : Encore quelques places de libre pour le stage d'anglais organisé par la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne sur 4 demi-journées du 23 au 26 août 2021. Avec pour thème le street art, ce sera l’occasion pour les 13-18 ans d’apprendre en s’amusant.+ d'info

17/08/21 : La Cité du Vin à Bordeaux annonce la prolongation de son exposition temporaire Boire avec les dieux. Dédiée à la mythologie et aux liens entre le vin, les dieux et les hommes dans la civilisation gréco-romaine, elle se poursuivra jusqu'au 7 novembre.

17/08/21 : VACCIN - Au lundi 16 août 2021, 1 005 186 injections ont été réalisées dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui représente 78,5 % de la population totale (qui inclut les 0-12 ans) ayant reçu une première dose et 68,7 % ayant reçu une deuxième dose.

20/07/21 : Dans les Pyrénées-Atlantiques la tour sud de la cathédrale de Bayonne et la Chapelle des Prébendés, ainsi que le Château de Pau, le couvent des Récollets à Ciboure et l’Espace Jéliote à Oloron vont bénéficier du plan France relance pour leur rénovation

19/07/21 : Face à la montée en puissance du nombre de contaminations au Covid-19 en Charente-Maritime, le préfet a étendu l'obligation du port du masque dans tout espace public pour 45 communes, essentiellement littorales.

16/07/21 : Eté Jeunes est un nouvel agenda en ligne, à destination des jeunes Bordelais. Il permet d'accéder à l'ensemble de l'offre municipale et associative ainsi qu'à toute l'actualité culturelle, sportive et de loisirs proposée cet été à Bordeaux.+ d'info

07/07/21 : Pyrénées-Atlantiques - 1 compagnie de CRS, 23 nageurs-sauveteurs CRS, 13 agents de police-secours et de BAC, 4 agents spécialisés dans l’investigation, 8 motards CRS soit 118 policiers vont cet été venir renforcer les forces de sécurité du département

07/07/21 : Saint-Médard-en-Jalles : le centre intercommunal de vaccination Covid 19 restera ouvert tout l’été, grâce à l'implication des 50 agents et 229 professionnels de santé des 6 communes partenaires qui s'y relaient. En 3 mois, 31000 doses ont été injectées

05/07/21 : EthicDrinks, le négoce vert bordelais est lauréat du 1er prix du “Millésime 2021” organisé par l’Adelphe, éco-organisme à but non lucratif axé sur le recyclage des emballages ménagers des entreprises et notamment dans le secteur des Vins et Spiritueux.+ d'info