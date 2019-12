| Brigades internationales et Résistance, même combat, à Brive

Depuis le 10 décembre et jusqu'au 25 avril 2020, le Centre d'études et musée Edmond-Michelet à Brive accueille l'exposition "Levés avant le jour. Les Brigades Internationales, de l’Espagne à la Résistance" qui présente le rôle des Brigades Internationales dans la lutte contre le fascisme à la fin des années 1930. Elle fait le lien entre leur engagement en Espagne pour la défense d’idéaux et de valeurs républicaines et la lutte des volontaires qui rejoignent la France et les maquis de la Résistance. Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 18h.