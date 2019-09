Environnement | NéoTerra, 11 ambitions trandisciplinaires

13/09/2019 | La conseillère régionale Christine Moebs s’est rendue dans les studios d’O2 Radio pour présenter NéoTerra...

Christine Moebs, conseillère régionale Europe Ecologie Les Verts, présidente de la commission Transport, Infrastructure, Mobilité, déléguée à l’Innovation sociale et sociétale et au Transport scolaire interurbain de la Gironde était l’invitée de l’émission « 4 Médias » diffusée sur l’antenne d’O2 Radio jeudi 12 septembre à 19 h 00. Cette dernière est revenue largement sur NéoTerra, la feuille de route du Conseil régional pour les dix prochaines années qui vise à « Accompagner et accélérer la transition »…

Le 9 juillet dernier, à la majorité, les conseillers régionaux ont adopté les onze ambitions formulées dans la nouvelle feuille de route de la Région baptisée « NéoTerra » qui vise à engager une véritable transition écologique de notre territoire. Pour en parler plus précisément, O2 Radio a accueilli dans ses studios le jeudi 12 septembre à 19 h 00, Christine Moebs, conseillère régionale Europe Ecologie Les Vertes, présidente de la commission Transport, Infrastructure, Mobilité, déléguée à l’Innovation sociale et sociétale et au Transport scolaire interurbain de la Gironde. Pendant près d’une heure, cette dernière a présenté des solutions concrètes pour entamer une véritable transition écologique. Les onze ambitions qui composent cette feuille de route sont transdisciplinaires. Il n’est pas possible d’isoler l’éducation de l’agriculture par exemple. Ainsi, pour l’ambition n°3 baptisée « Accélérer la transition Agro-écologique », il est préconisé le développement des outils de transformation répondant à des projets collectifs, le renforcement de l’accompagnement et la généralisation des plans alimentaires territoriaux, l’accompagnement de tous les agriculteurs en bio ou encore la formation renforcer de la profession que ce soit du lycée agricole ou des organismes de formation continue.



Elus, associations, entreprises, citoyens … tous unis pour une transition écologique de notre territoire

Cette feuille de route est portée par les élus régionaux mais ces derniers se sont appuyés sur des rapports scientifiques pour élaborer toutes les solutions. Ecobiose et Acclimatera ont été deux des principales sources de réflexions. Les élus souhaitent également, et bien entendu, s’appuyer sur les citoyens pour mettre en place toutes ces actions. Exemple, dans l’ambition n°5 baptisée « Vers des bâtiments et des territoires durables économes en ressources et qui s’adaptent aux risques naturels et aux changements climatiques », il est préconisé d’augmenter des appels à projets citoyens d’autoconsommation et de réaffirmer la priorité de la transition énergétique citoyenne dans les politiques énergétiques régionales. Pour Christine Moebs, « il est tout à fait possible que cette feuille de route soit mise en place sous dix ans et de toute manière aujourd’hui nous n’avons plus le temps de tergiverser, il y a urgence ! » Même si les écologistes se disent satisfaits de cette avancée et de la création de NéoTerra, ces derniers restent vigilants. « En effet, pour mettre en place de telles actions, l’abandon de certaines politiques climaticides est indispensable par exemple la LGV reliant Bordeaux à l’Espagne. En abandonnant ce genre d’initiative qui va à l’encontre de la transition écologique que nous voulons adopter aujourd’hui, nous pourrions débloquer des budgets supplémentaires, et ainsi réaffecter massivement des fonds dans un seul but : sauver notre climat et notre environnement ».



L’émission « 4 Médias » consacrée à Néo Terra est rediffusée le lundi 16 septembre à 16 h 00 et le mercredi 18 septembre à 9 h 00 sur 91.3 FM



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR