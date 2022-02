| Deux-Sèvres : le Département soutient les radios associatives

Dans les Deux-Sèvres, la Banque de l'Information Radiophonique de Deux-Sèvres (BIRDS) a pour objet la production, la diffusion et la conservation d'informations sonores au bénéfice de l'ensemble des habitants du territoire départemental. Via cette "Banque", les radios mutualisent les outils d'information et valorisent les initiatives sociales, culturelles, sportives, environnementales ou citoyennes des Deux-Sèvres et des collectivités. Le Département vient de voter une subvention de 50 000 € à la BIRDS et aux quatre radios partenaires : D4B, Collines FM, Radio Val d'Or et Radio Gâtine.