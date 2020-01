Environnement | Opération de thermographie au-dessus de Grand Poitiers et des Vallées du Clain

06/01/2020 | Les 40 communes de Grand Poitiers et les 16 des Vallées du Clain vont être survolées par un avion qui va effectuer des relevés de thermographie

Lorsque les conditions météorologiques le permettront, un bimoteur de la société Action Air Environnement va survoler les communes de Grand Poitiers et des Vallées du Clain. Son objectif, effectuer une thermographie aérienne : une prise de photos chromatiques qui permettra de voir et d’identifier les déperditions de chaleur des différents bâtiments. Ce procédé permet ainsi de savoir s’ils sont bien isolés ou non. Les résultats de ces relevés seront disponibles et consultables aux espaces info énergies de Grand Poitiers et des Vallées du Clain d’ici le second semestre de 2020.

Pour l’instant l’avion bimoteur de la société Action Air Environnement reste cloué au sol. « En attente de bonnes conditions météorologiques », explique Florence Jardin, vice-présidente de Grand Poitiers, en charge de la transition énergétique, de la qualité environnementale, de la gestion du domaine immobilier communautaire. Cet avion est particulier. Il effectue des relevés de thermographie aérienne. Pour cela les vols doivent être effectués de nuit à des températures négatives et évidemment par temps clair (sans aucune brume). « Cette opération va permettre une visualisation des déperditions de chaleur des bâtiments à l’aide d’une caméra thermique. Ensuite, nous aurons une vision chromatique des habitations », poursuit l’élue. Il faudra quelques jours de survol pour couvrir les zones d’habitation des quarante communes de Grand Poitiers et des seize des Vallées du Clain.

Précédent relevé chromatique issu de la thermographie aérienne réalisée sur les 13 communes qui formaient Grand Poitiers en février 2016

L’ensemble des bâtiments seront donc scrutés par la thermographie. Habitations, commerces, entreprises, bâtiments publics, tous seront photographiés. « Nous avions déjà fait de la thermographie aérienne en 2016 sur les treize communes qui formaient à l’époque Grand Poitiers. Mais les relevés avaient eu lieu durant les vacances scolaires. Les écoles étaient fermées, nous n’avions pas pu voir s’il y avait des problèmes d’isolation », regrette Florence Jardin. Cette fois-ci elle espère que les écoles seront en fonction au moment du survol. A l’aide de ces clichés, le niveau de déperdition thermique des toitures de tous les bâtiments peut être mesuré. « Cette thermographie aérienne s’inscrit dans une démarche d’économie d’énergie, explique Patrick Coronas, délégué du président de Grand Poitiers, en charge de la transition énergétique, de la qualité environnementale, de la gestion du domaine immobilier communautaire. Je pense qu’on n’y échappera pas dans les années à venir ».

Des relevés consultables aux espaces info énergie

Les résultats de la thermographie aérienne seront disponibles à partir du second semestre 2020. « Ils nécessitent des interprétations », complète Patrick Coronas. Bien entendu, pour des raisons de confidentialité, ils ne seront pas accessibles à tous. Pour les consulter, concernant la communauté urbaine de Grand Poitiers, il va falloir passer par l’espace info énergie qui vous permettra de retrouver la photographie de votre habitation. Le service peut même aller plus loin. Les particuliers peuvent être accompagnés dans la rénovation énergétique. Un accompagnement gratuit, neutre et objectif. « Les conseillers info énergie engagent la discussion, et accompagnent les particuliers pour voir quelles actions sont possibles, avec quelles aides », confie Patrick Coronas. Il existe un dispositif semblable au niveau de la communauté de communes des Vallées du Clain où ce seront les conseillers de l’espace info énergie de Soliha Vienne qui seront à l’écoute. « Ils vont sans doute assurer des permanences, précise Gilbert Beaujaneau, président de la communauté de Communes des Vallées du Clain. Nous mettrons les choses en place quand nous aurons les résultats ». Les élus avertissent quand même sur le démarchage abusif dont sont victimes certains particuliers. « Pour le moment aucun porte-à-porte n’est prévu et s’il y a une opération ce sera avec des personnes qui seront identifiées et identifiables », indique le délégué au président du Grand Poitiers. Avant de préciser : si les collectivités doivent passer, tout sera gratuit. Il n’y aura aucun devis à signer et aucun engagement ».

La première opération de thermographie aérienne remonte à février 2016. Elle a remporté un succès indéniable, puisque plus de 1 600 foyers ont consulté leur relevé. L’espace info énergie avait même vu son nombre d’appels multiplié par trois. Au salon de l’habitat de 2018, il était même possible de consulter les photos chromatiques de son foyer. Là aussi ce fut un franc succès, puisqu’une file d’attente s’était formée sur le stand. « Nous ferons tout notre possible pour répondre aux demandes des habitants », dit Patrick Coronas.

Mutualisation des moyens entre Grand Poitiers et les Vallées du Clain

Cette deuxième campagne va donc concerner deux territoires. Celui de Grand Poitiers et des Vallées du Clain, soit un total de 56 communes. Le coup de l’opération est estimé à environ 128 000 euros, 90 000 euros pour Grand Poitiers et 38 000 pour les Vallées du Clain. Il devrait y avoir également une participation du programme LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) qui soutient le développement des territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement. « Nous avons voulu mutualiser les moyens et profiter de cette démarche voulue au départ par Grand Poitiers et qui peut profiter également à nos habitants », indique le président de la communauté de communes des Vallées du Clain. « Nos territoires sont situés les uns à côtés des autres. Il y a un intérêt commun et nous avons tout à gagner à travailler ensemble », confie Patrick Coronas.

L’avion bimoteur devrait voler au-dessus des maisons dans les prochains jours, alors ne soyez pas surpris d’entendre le bruit d’un avion qui serait à basse altitude. Il observera les déperditions d’énergie au-dessus des habitations. Une opération qui va peut-être permettre à certains foyers de rénover, et bénéficier d’aides, d’accompagnement pour de futurs travaux avec à la clef des économies.



Par Julien Privat

Crédit Photo : Grand Poitiers