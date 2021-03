Environnement | Pau: le réseau de chaleur poursuit ses chantiers et communique

19/03/2021 | Ce 18 mars focus a été fait sur le chantier de la chaufferie à Lons dans le cadre du réseau de chaleur urbain de l'agglomération de Pau ainsi que sur la Maison mobile de l'Energie

A l'occasion d'une visite de terrain, à Lons, sur le chantier de la seconde chaufferie qui alimentera le futur Réseau de Chaleur Urbain (RCU) de l'agglomération paloise, a également été présenté un nouvel outil de communication autour de ce réseau de chaleur. Une Maison Mobile de l'énergie pour expliquer aux habitants parfois gênés par les chantiers en cours, les enjeux environnementaux de la transition énergétique dont le réseau de chaleur se veut justement une des grandes vitrines de la dynamique paloise sur le sujet.

Alors que la chaufferie installée sur le campus de l'UPPA vient tout juste de rentrer en fonction ( permettant dans un premier temps de fournir en eau chaude 9 premiers sites de l'Université), et que les travaux du réseau de chaleur en lui-même se poursuivent, le chantier de ce qui sera la seconde chaufferie de ce réseau avance lui aussi bon train. C'est ce qu'a pu en tout cas constater une délégation d'élus et de partenaires du projet venus sur place ce 18 mars.



14 500 tonnes de bois par an

Installée sur la zone industrielle de Lons, non loin de l'incinérateur de Lescar, cette future centrale biomasse, dont sont pour l'heure uniquement montés des murs à ciel ouverts, sera équipée de 2 chaudières à bois de 5,5 MW chacune. En un an, elles consumeront en moyenne « 14 500 tonnes de plaquettes forestières approvisionnées de forêts situées dans un rayon de 100 km maximum », explique Monique Sémavoine, vice présidente de la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées en charge du développement durable, de la valorisation des déchets et de la transition énergétique.

La structure qui devrait être mise en service au printemps 2022, viendra donc ainsi compléter l'apport en énergie renouvelable de l'incinérateur voisin, troisième relais (avec la chaufferie de l'Université) du futur réseau de chaleur et dont les calories récupérées sont issues du traitement des déchets de l'agglomération.

Au total, ce futur réseau utilisera 75% d'énergie renouvelable pour son fonctionnement, 50% du mix énergétique sera fourni par l'usine d'incinération de Lescar et 25% de la future centrale de Lons. Des chiffres qu'aiment à rappeler tant les élus de l'agglomération que les équipes de la société Pau Béarn Pyrénées Energies Services. Une société créée tout exprès par Engie Solutions et la Banque des Territoire afin d'assurer la délégation de service public pour la construction et l'exploitation du réseau futur.

Et pour cause, s'ils aiment à répéter ces chiffres, c'est que le discours et les ambitions écologiques sont sans doute un peu brouillés par les désagréments de l important chantier que constitue la création de 45 km de réseau sous-terrain à travers l'agglomération... après ceux encore relativement récents des aménagements liés au Bus à Haut Niveau de service, Fébus.





Une Maison mobile de l'énergie

Une question de la communication prise à bras le corps par la filiale d'ENGIE qui vient lors de cette visite de chantier, de présenter son dernier outil « pour aller à la rencontre des habitants de l'agglo », jeunes ou moins jeunes : la Maison Mobile de l'Energie. Celle-ci en effet ne risque pas de passer inaperçue. Réalisée en partenariat avec des artisans locaux et l'association Ecocène, cette « Maison », est en réalité une caravane « Airstrem » de type américaine, au joli look rétro. Et qui plus est dont la motorisation a été adaptée pour rouler au bioéthanol.

A l'intérieur une douzaine d'ateliers ludiques pour informer sur les enjeux de la transition énergétiques en général et du réseau de chaleur urbain de l'agglomération en particulier. Qu'est ce que la biomasse, qu'est-ce qu'un réseau de chaleur, quels sont les métiers de la transition énergétique ? Ou passera le réseau ? Pourrais-je y prétendre pour chauffer mon logement ? Et tous les supports sont bons pour attirer le chaland : tablettes, écrans vidéos, jeux de société réadaptés aux thématiques énergétiques, puzzles, espace de discussion... Avec pour guider les participants dans ce foisonnement d'information, Marie Negre, médiatrice scientifique au sein de l'association Ecocène.

Cette caravane, ses 9 m de long, ses 2 m 30 de haut et 2 m 45 de large, permettent un véritable espace d'échange confortable... dans la limite des conditions sanitaires en cours qui portent (seulement) à 3, ou à un groupe famille, le nombre maximum de personnes à l'intérieur....



A peine présenter, la Maison mobile de l'énergie a déjà démarré ses premières date d'exposition :

elle est au square Aragon les 19, 21 et 28 mars l'après-midi et les 20 et 27 mars journée entière, au marché Lahaerrère, quartier Saragosse les 1 et 15 avril en matinée. Elle participera également à des rencontres avec des scolaires ou pourra se croiser tout au long du chantier de création du réseau.



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr