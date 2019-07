Environnement | Plan zéro carbone : Grand Oral réussi pour La Rochelle?

10/07/2019 | L’agglomération rochelaise a présenté ce 10 juillet son projet de territoire zéro carbone à l’Etat, lors d’un grand oral à Paris.

« Précis et exigeant ». C’est ainsi que le président de l’agglomération Jean-François Fountaine à qualifié l’entretien d’1h30 qu’il a eu cet après-midi du 10 juillet à Paris, avec les représentants de l’Etat. Avec les membres du consortium du programme « territoire urbain littoral zéro carbone », à savoir le port Atlantique, le Parc Atlantech et l’Université, il a présenté le projet rochelais durant une demi heure, avant de répondre aux questions nourries d’un comité d’experts.

« Le jury a posé des questions très pointues, rentrant très dans les détails du projet, comme les capitaux ou encore la mise en application de l’agrégateur carbone », explique Jean-François Fountaine, « la sensibilisation de la population a été aussi un point sur lequel ils ont insisté, et quand on a eu Xynthia comme chez nous, on sait ce que cela implique, on a cette expérience. » Le dossier de La Rochelle a été entendu après deux autres en matinée et un autre dans l’après-midi. La réponse de l’Etat, elle, devrait survenir fin juillet. « L’appel à projet de territoire innovation de grande ambition (TIGA) promet une grosse somme d’argent pour les projets retenus. L’Etat ne voudra pas émietter ses finances ni se disperser. Il y aura peu d’élus », prévient Jean-François Fountaine, qui, comme un bachelier à la sortie des examens reste optimiste mais se sent soudain incertain de l’issue



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif