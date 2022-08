Environnement | Pyrénées-Atlantiques : balades et itinérances grandeur nature pour l'été

12/08/2022 | Le site internet Nature64 est un véritable guide pour les balades, animation nature et itinérances dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Balades plein air, sports nature... Le site Nature64, porté par le département des Pyrénées-Atlantiques est tout récent. Il mène locaux et touristes sur les sentiers, chemins de randonnées et espaces naturels sensibles des Pyrénées-Atlantiques. A l'heure où le tourisme se joue « slow », en reconnexion avec la nature et le patrimoine local, Nature64 a tout bon pour trouver des lieux de pratiques sportives ou contemplatives, en plein air correspondant aux attentes et capacités de chacun. Sans oublier une mine d'infos pour réussir au mieux sa sortie tout en respectant le milieu.

Ce n'est qu'un début, mais une cinquantaine d'idées de balade sont déjà répertoriées sur les pages du site Nature64 du site du Département des Pyrénées-Atlantiques et ses partenaires. Suffisamment pour occuper l'été et, il y en a pour tous les goûts. Y compris pour les plus jeunes, le site prévoit en effet la possibilité de classer par difficulté, durée, longueur, voire dénivelé les différentes itinérances proposées. Un filtre par thème est aussi possible : littoral, montagne, pastoralisme, faune, flore, etc.

Dans la nature à pied, en VTT ou à cheval !

Pour l'heure figure au programme des sorties relayées par Nature64, les itinéraires créés et gérés par le département : des grandes randonnées pédestres, détaillées étapes par étapes, des parcours à vélo, en VTT mais aussi, pour les cavaliers déjà aguerris, à cheval !



Pour les promeneurs plus contemplatifs que sportifs, Nature64 commence également à recenser les espaces naturels sensibles du département. Pour le moment, l'avantage est au Pays basque, mais la présentation de l'offre en la matière va peu à peu s'étoffer à l'ensemble du territoire. L'occasion de mieux connaître la faune et la flore des paysages du département, mais aussi le patrimoine bâti qui parfois les voisine. Tout proche de la plage d'Erretegia, cirque littoral à nul autre pareil entre Biarritz et Bidart, l'internaute est encouragé à découvrir par exemple la Chapelle de la Madeleine et sa vue imprenable sur la montagne basque ou bien encore le lavoir de Bidart alimenté par la source Plazako Ithurria.

Des dinosaures aux vaches béarnaises

Enfin, sont également à retrouver sur le site les 29 dates restantes de l'édition 2022 des « Rendez-vous Nature du 64 », concoctés et assurés par les professionnels de l'animation et de l'environnement des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE). Là encore la diversité est le mot d'ordre.

Ici un géologue vous invite à remonter le temps, sur les traces de la disparition des dinosaures, là vous pourrez prendre part à un chantier participatif d'aménagement écologique de site, ou bien là encore, à travers une visite de ferme, découvrir ou redécouvrir la race emblématique de l'est du département, la vache béarnaise, reconnaissable à ses belles cornes en forme de lyre !

Les bons gestes

Pour que toutes ces balades et visites se déroulent au mieux Nature64 n'oublie pas de faire le lien avec d'autres site internet du département. Celui de l'agence départementale de tourisme, d'abord : pourquoi s'arrêter à une « simple » balade quand on peut prolonger le séjour ? « Réussir ma rando.com », ensuite, qui rappelle les bons gestes à avoir en itinérance, tant pour le respect de la nature que de ses habitants ou acteurs économiques (au regard notamment du pastoralisme) mais aussi pour sa propre sécurité. Dans le même esprit, un lien pointe vers la page du site internet du Parc national des Pyrénées dédiée à la réglementation. Site sur lequel de nombreuses autres animations et sorties nature sont aussi répertoriées.

Cet été, c'est décidé, au Pays basque ou en Béarn, on prend le grand air dans le département !



Par Solène Méric

Crédit Photo : Marilyne Casavieille