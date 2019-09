| En Dordogne, un véritable désert vétérinaire

Le syndicat Jeunes Agriculteurs lance un appel au manque de vétérinaires ruraux en Dordogne. De plus en plus d'éleveurs se retrouvent en difficulté pour les visites de routine et les urgences. Des cliniques vont fermer et des départs à la retraite ne sont pas remplacés. Se pose notamment le problème du statut sanitaire des élevages et les vaccinations obligatoires pour pouvoir exporter. Pour trouver des solutions, un groupe de travail vient d'être créé avec la chambre d'agriculture, les syndicats de vétérinaires et les services de l'Etat.